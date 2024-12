SP ganha 43 novos equipamentos de saúde em 2024

A Prefeitura encerra o ano de 2024 com o balanço de 43 equipamentos de saúde novos ou remodelados entregues em todas as regiões da cidade, entre eles 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), responsáveis pelo atendimento primário à população, e oito Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), voltadas a urgências e emergências.

As obras e projetos de requalificação de equipamentos integraram o Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo – Avança Saúde SP, viabilizado com recursos do financiamento internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Foram US$ 100 milhões aportados pela instituição, com a contrapartida de US$ 100 milhões da Prefeitura de São Paulo.

Foi com a inauguração da UBS Jd. Antártica, em 23 de janeiro, que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) abriu a agenda de entrega de obras. Já no mês de fevereiro a cidade ganhou três UBSs: a UBS Keralux, na Zona Leste, a UBS Atualpa, no Itaim Paulista, e a UBS Vila Gumercindo, na região do Ipiranga.

Em julho, foram inauguradas a UBS Jardim Damasceno e a UBS Santo Dias, ambas na Zona Norte. Em agosto, foi realizada a entrega oficial da UBS Parque dos Búfalos e em setembro, a UBS Jardim Reimberg, ambas na Zona Sul. E em outubro, mais três unidades: UBS Parque Santo Antônio, na região Sul, a UBS Parque das Flores, na Zona Leste, e UBS Caju, na Oeste. No início de novembro, a UBS Jardim São Bernardo foi inaugurada na Zona Sul, totalizando 11 equipamentos novos.

As UBSs são a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) e oferecem serviços de forma 100% gratuita, que englobam a atenção primária, incluindo equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), clínico geral, pediatra, ginecologista, além de atendimento odontológico.

É preciso agendar a consulta previamente na UBS que atende a localidade de residência ou via aplicativo Agenda Fácil. A UBS também pode ser procurada, sem agendamento, para vacinação ou ao apresentar sintomas como febre, dores de cabeça e tosse persistente.

Algumas unidades também foram reformadas, ampliadas ou totalmente remodeladas. Ou seja, alguns equipamentos, que antes funcionavam em imóveis pequenos e adaptados, ganharam um prédio próprio, planejado para o atendimento em saúde.

É o caso das UBSs Vila Anglo e Gumercindo entregues em fevereiro; da UBS Jardim Souza, inaugurada em abril; das UBSs Jardim Icaraí Quintana, Vila Cosmopolita e Vila Mariana, entregues em maio. As UBSs Gaivotas, Jardim das Palmas e Jardim Germânia foram inauguradas em junho e, em julho, foi a vez da UBS José Marcílio Malta Cardoso. Em outubro, a UBS Jardim da Conquista II foi entregue remodelada à população. Mais 11 unidades completamente reestruturadas e algumas em novo endereço (confira abaixo).

Ainda na rede atenção básica, encontram-se em obras os seguintes equipamentos: UBS Cantinho do Céu, cujas intervenções foram autorizadas em maio; UBSs Jardim Progresso, Jardim Rosinha, Recanto dos Humildes, Jardim São Bernardo, Jardim Robru, Jardim Popular, Jardim Helena e Jardim Kyoto.

Urgência e emergência

A cidade de São Paulo também teve a sua estrutura de atendimento em urgência e emergência reforçada. A gestão multiplicou de três para 32 o número de Unidades de UPAS, com a inauguração de oito novos equipamentos.

A primeira foi a UPA Parque Doroteia, em Cidade Ademar, Zona Sul, em março. Depois, em abril, a UPA Rio Pequeno, na região Oeste, inaugurada com Base do Samu 192. Em junho foi a vez das UPAs Santo Amaro (Zona Sul) e UPA III Jardim Peri (Zona Norte).

Já no mês de julho, três unidades vieram reforçar o atendimento: UPA Atualpa Girão Rabelo, que também conta com base do Samu, na Zona Leste, UPA Vila Maria e UPA 21 de Junho, ambas na Zona Norte. A unidade do Jardim Helena, na região Leste, entrou em operação em setembro.

A cidade tem ainda outras cinco UPAs em obras: Parque Anhanguera, Itaquera, Grajaú, Sapopemba e Vila Prudente. Além disso, em agosto, a UPA Vera Cruz recebeu suas novas salas de Choque e de Emergência.

UPAs atendem 24h por dia

Com raio-x, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação, as UPAs funcionam para urgências e emergências 24 horas por dia, sete dias por semana. Elas concentram casos de saúde de alta complexidade e têm capacidade para atender mais de 90% de pacientes com variação de pressão, febre alta, fraturas, cortes, acidente vascular cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio (IAM). Este último, por meio de um protocolo desenvolvido pela SMS, inclui o uso de medicamento trombolítico e encaminhamento para cateterismo.

Hospitais ampliados e remodelados

Dentro da segunda fase do programa Avança Saúde SP, que viabilizará a ampliação e remodelação de 13 hospitais sob administração do município, em maio houve a assinatura da ordem de serviço para início das obras de reforma dos hospitais municipais Waldomiro de Paula, Dr. Alípio Correa Neto, Dr. José Soares Hungria e Dr. Arthur Ribeiro Saboya.

No mês de setembro foram apresentados os projetos e dadas ordens de serviço para as remodelações dos hospitais municipais Sorocabana; Benedicto Montenegro; Dr. Fernando Mauro Pires Rocha e Dr. Cármino Caricchio (Tatuapé), além do Hospital-Escola e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha e da reforma do 5° andar e fachada do HM Menino Jesus, reconhecido pela revista Newsweek como um dos melhores do mundo.

A Secretaria Municipal de Saúde também apresentou durante a última semana de outubro a programação das obras dos hospitais municipais Ermelino Matarazzo, Jabaquara e Pirituba. Além disso, 2024 também marcou a entrega da ampliação do Hospital Dia São Mateus, entregue em junho; e o anúncio, em março, da construção do Hospital Veterinário Público – Unidade Extremo Leste, a quinta unidade voltada ao atendimento de animais na capital.

Rede complementar

Além das novas oito UPAs e nove UBSs, sem contar as 11 remodeladas, a estrutura de atendimento em saúde na cidade de São Paulo ganhou mais uma série de novas unidades e equipamentos, como Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Unidades de Referência à Saúde do Idoso (Ursis), Centros de Referência em Reabilitação, Centro de Cuidados Odontológicos (CCO) e também os seguintes serviços inéditos:

– Cies Luz Campos Elíseos – inaugurado em agosto, o Centro de Integração de Educação e Saúde é uma unidade móvel e inovadora, cuja estrutura é composta por 13 contêineres para consultas de oftalmologia e angiologia, além de atendimentos de biometria, exames de eletroneuromiografia, oftalmológicos, ultrassonografia convencional, ecocardiograma e tomografia computadorizada (feito em uma carreta adaptada);

– CCI Leste – Padre Antônio Luiz Marchiori “Padre Ticão” é o primeiro Centro de Cuidados Integrados da cidade de São Paulo, voltado à recuperação e à manutenção da capacidade funcional dos pacientes, em um processo contínuo de reabilitação e reinserção social e familiar;

– Centro de Exames da Mulher (CEM), em Itaquera, que conta com funcionamento diferenciado, incluindo os sábados, 14 consultórios e a oferta de cerca de 14 tipos de exames voltados ao público feminino.

Também foi iniciadas as obras do Paulistão da Saúde, Norte e Leste, um modelo que vai concentrar, em um único espaço, uma rede completa de serviços.

Pontos de afeto

As servidoras do município podem contar com duas novas salas do programa “Pontos de afeto”, que dá suporte e acolhimento às lactantes. Os novos endereços são Edifício Othon (Rua Líbero Badaró, nº 190 – 2º andar), inaugurado em março e Rua Dr. Siqueira Campos, nº 176 – 7º andar, aberto em agosto.

Confira o endereço dos novos equipamentos

UBSs (novas e remodeladas)

UBS Jardim Antártica – Rua Solar, 400 – Jardim Peri

UBS Keralux – Rua Batuíra do Campo, s/n – Jd. Keralux

UBS Atualpa – Rua Ambaré, 20 – Jardim Tua – Itaim Paulista

UBS Professora Jandira Massur – Vila Gumercindo – Avenida Doutor Ricardo Jafet, 3025

UBS Jd. Souza – Rua Francisco de Almeida Souza, 481 – Jardim Souza

UBS Jd. Icaraí Quintana – Rua Germano de Magalhães, 41 – Jardim Icaraí

UBS Vila Cosmopolita – Rua Chuvas de Verão, 22 – Conj. Hab. Fazenda do Carmo

UBS Vila Mariana – Rua Doutor Diogo de Faria, 678 – Vila Clementino

UBS Gaivotas – Rua Passagem D, 510 – Chácara Gaivotas

UBS Jd. das Palmas – Rua Chapada de Minas, 527 – Parque Rebouças

UBS Jd. Germânia – Estrada de Itapecerica, 3025 – Vila das Belezas

UBS Jd. Damasceno – Rua Grumixá, 71 – Jardim Damasceno

UBS Santo Dias – Rua Santo Dias, 8 – Parque Vila Maria

UBS José Marcílio Malta Cardoso – Rua Desembargador Homero Pinho, 155 – Jardim Tropical

UBS Parque dos Búfalos – Rua Projetada 1, 100 – Jardim Apurá

UBS Jardim Reimberg – Nair Nunes da Silva – Rua Rogerio Fernandes, 468 – Jardim Reimberg

UBS Jardim da Conquista II – Travessa Somos Todos Iguais, 1.105 – Jd. Conquista

UBS Pq. Santo Antônio – Rua Antônio Ramos Rosa, 898 – Parque Santo Antônio

UBS Pq. das Flores – Rua dos Lirios,120 – Pq. das Flores

UBS Caju – Rua Floresto Bandecchi, 1000, Jaguaré

UBS Jardim São Bernardo – Av. Antônio Carlos Benjamim dos Santos, 1.614, Pq. Novo Grajaú



UPAS (novas)

UPA Doroteia – Rua dos Aniquis, 3 – Jardim Santa Terezinha – Cidade Ademar

UPA Rio Pequeno – Rua José Vicente da Cruz, 105 – Vila Antônio

UPA Santo Amaro – Rua Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, 41 – Santo Amaro

UPA III Jardim Peri – Rua Afonso Lopes Vieira, 35 – Vila Dionisia

UPA Atualpa Girão Rabelo – Rua Ilha do Arvoredo, 10 – Vila Morgadouro

UPA Vila Maria – Praça Engenheiro Hugo Brandi, 15 – Vila Maria

UPA 21 de Junho – Av. João Paulo I, 421 – Freguesia do Ó

UPA Jardim Helena – Rua Kumaki Aoki, 785 – Jardim Helena

Outros equipamentos inaugurados

Cies Luz Campos Elíseos – Alameda Dino Bueno, 158 – Campos Elíseos

CTA Cidade Tiradentes – Rua Milagre dos Peixes, 357 – Conj. Hab. Castro Alves

CER III Moema – Av. Carinas, 519 – Moema

Base do Samu Ceret – Rua Eleonora Cintra, oposto ao 1.040 – Jardim Anália Franco

AMA Especialidades Jardim Edite – Rua Charles Coulomb, 80 – Cidade Monções

Ursi Santana / Jaçanã – Rua José Vicente, 228 – Tremembé

Unidade de Acolhimento Adulto Boracea – Rua Luigi Greco, 170 – Barra Funda

CER III São Mateus – Av. Ouro Verde de Minas 1.195 – Jardim Imperador

Centro de Exames da Mulher – Rua Lapena, 75 – Itaquera

Centro de Cuidados Odontológicos Norte – Avenida Nova Cantareira, 1.467 – Tucuruvi

CCI Leste – “Padre Ticão” – Rua Catarina Álvares, 27 – Jardim Matarazzo

Caps IJ Pirituba – Rua Dona Gertrudes Jordão, 324 – Jaraguá