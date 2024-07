SP fortalece mais de 200 municípios com convênios de agricultura, segurança e habitação

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas autorizou nesta quarta-feira (3) 254 novos convênios que vão beneficiar mais de 200 municípios paulistas. Entre as ações estão a ampliação de programas como o Cozinhalimento e Município Agro, que tiveram aporte de R$ 8 milhões e vão impactar diretamente 114 cidades, além de incentivos nas áreas de habitação e segurança pública para a população rural.

“Hoje, expandimos o Cozinhalimento, programa revolucionário que capacita e transforma vidas de mulheres em vulnerabilidade, além de levar alimento para quem mais precisa”, destacou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O evento de assinatura no Palácio dos Bandeirantes, na capital, contou com o secretário da Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai Filizzola; do titular do Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco e do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, além de 225 prefeitos e autoridades dos municípios contemplados.

O governo também assinou outros 136 convênios para realizar 1.360 cursos de capacitação de empreendedorismo em segurança alimentar, beneficiando 34 mil pessoas, realizados pela Coordenadoria de Segurança Alimentar (Cosali).

Uma ação conjunta para levar mais segurança às populações rurais também foi realizada, além da doação, em definitivo, de 231 veículos a prefeituras conveniadas ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

“Já são quase 250 municípios com o Cozinhalimento, gerando oportunidade, renda e prosperidade para a população mais vulnerável. Com o Município Agro, premiamos mais de cem cidades paulistas com boas práticas ambientais. Isso tudo é legado para o Estado de São Paulo”, afirmou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

Outro destaque do evento foi o anúncio de pacote habitacional que viabiliza a construção de mais de 10 mil moradias pelo Programa Casa Paulista em 81 municípios. As unidades habitacionais serão entregues em parceria com as prefeituras e iniciativa privada.

Cozinhalimento

Com investimento de R$ 18 milhões, já foram entregues 236 unidades do Cozinhalimento. O Projeto Estadual, da Secretaria de Agricultura de SP em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP), ampliou de R$ 60 mil para R$90 mil o recurso para a instalação de cozinhas profissionais, que capacitam agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável e de incentivo à geração de renda. Cozinhas industrias completas são destinadas aos municípios paulistas, em parceria visando fortalecer, entre outros, os cursos profissionalizantes. Vale destacar, que apenas nesta gestão foram inauguradas 180 unidades.

Município Agro – Ranking Paulista

Em cinco anos de atividade, o programa estadual Município Agro – Ranking Paulista da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA) conseguiu, em pouco tempo, trazer resultados positivos em prol da agricultura do estado. O programa premia com recursos extras aqueles com os melhores resultados sustentáveis na produção rural. Somente, na última edição, mais de 290 cidades se inscreveram e o programa liberou R$ 5 milhões em prêmios aos municípios do Estado.