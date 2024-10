SP firma parceria para aumentar exportações para a Itália e atrair investimento

O Governo de SP, por meio da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, firmou, nesta quarta-feira (9), parceria com a Simest, companhia italiana que atua para aumentar as exportações e apoiar a internacionalização das empresas do país. A assinatura aconteceu durante o Business Fórum Fiesp x Itália, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com abertura e participação do vice-governador, Felicio Ramuth.

O acordo visa ampliar as relações comerciais entre São Paulo e a Itália, com foco na atração de investimento estrangeiro para o Estado e na criação de oportunidades de negócios para empresas paulistas no mercado italiano. Com a parceria, as equipes da InvestSP no Brasil, do escritório da agência na Europa e da Simest poderão trocar informações estratégicas e desenvolver ações conjuntas como mapeamento de oportunidades, rodadas de negócios e missões empresariais.

“São Paulo está à disposição do empreendedor e a InvestSP está de portas abertas para atuar no Brasil e ainda fazer a ligação das empresas paulistas com as da Itália e de toda a Europa. Para o Governo do Estado, o empreendedor é peça-chave para a geração de emprego e renda”, reforçou o vice-governador, Felicio Ramuth.

“Além de a Itália ser o segundo maior parceiro comercial de São Paulo na Europa, o Estado tem milhões de descendentes de italianos, o que cria um laço cultural forte com o país. Tenho certeza que a parceria será decisiva para o aumento das exportações paulistas, o fechamento de novos negócios e a geração de emprego e renda em São Paulo”, afirma o presidente da InvestSP, Rui Gomes, que assinou o acordo nesta manhã.

A InvestSP conta com uma rede de escritórios internacionais em quatro continentes e, além da Europa, a agência tem, também, representações na América do Norte, na Ásia e no Oriente Médio. Mais que apoiar a entrada de empresas paulistas no mercado internacional, as unidades também atuam para atrair investimento estrangeiro para São Paulo, incluindo diálogo com o empresariado e sondagens de mercado para os projetos de infraestrutura e desestatização do Governo de São Paulo, dentro da carteira do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI/SPI).