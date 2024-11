SP: Feriado de Finados terá trânsito monitorado nas imediações dos cemitérios das 6h às 18h 

No feriado de Finados, dia 2 de novembro, diversos serviços municipais em São Paulo terão horários e operações ajustados para melhor atender à população. As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e as AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas manterão suas atividades habituais, funcionando das 7h às 19h. Nessas unidades integradas, a vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação estará disponível.

No setor de transporte público, os postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes operam das 6h às 22h, exceto o posto do Terminal Cachoeirinha, que fechará às 20h. Postos localizados nos terminais Jabaquara e Santana, além do Posto Central da SPTrans, permanecerão fechados, retomando suas atividades normais na segunda-feira subsequente.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) intensificará o monitoramento ao redor dos cemitérios da cidade entre 6h e 18h. Medidas como bloqueios temporários e alterações no fluxo viário serão implementadas para garantir segurança e fluidez no trânsito, com atenção especial à orientação de pedestres e estacionamento de veículos. Agentes estarão posicionados em pontos estratégicos para facilitar a circulação nas imediações dos cemitérios.

Os parques municipais abrirão nos horários usuais, enquanto a ciclofaixa de lazer funcionará das 7h às 16h. No dia seguinte ao feriado, não haverá operação devido ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A Avenida Paulista e a Liberdade estarão acessíveis aos pedestres das 9h às 16h.

Centros Esportivos manterão seu funcionamento normal nos horários de fim de semana. Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) também estarão abertos para atividades comunitárias, oferecendo recreação nas piscinas com funcionamento das 8h às 18h no feriado e até as 20h no domingo.

Por outro lado, alguns serviços permanecerão fechados durante o feriado. Entre eles estão os Centros de Cidadania da Mulher, os Centros de Referência da Mulher, Centros de Promoção da Igualdade Racial e diversas instalações culturais e sociais. Os serviços essenciais como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), hospitais municipais e outras unidades relacionadas à saúde continuarão operando normalmente.

Essas medidas visam não apenas assegurar a continuidade dos serviços essenciais durante o feriado, mas também proporcionar condições seguras e organizadas para os cidadãos que irão visitar cemitérios ou participar de atividades recreativas pela cidade.