SP fecha fevereiro com queda nos estupros e nos roubos

O Estado de São Paulo registrou queda de quase 11% nos registros de estupro em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na capital paulista, a baixa foi superior a 16%. Considerando o primeiro bimestre, a queda nesse tipo de crime no estado foi de 3,4%.

O governo paulista promove ações para conscientizar sobre a importância dos registros e do acolhimento às vítimas de estupros e de violência doméstica. Neste mês de março, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, foi lançado o aplicativo SP Mulher, que contém o botão do pânico para acionamento de socorro em casos de violência, além da possibilidade do registro de boletim de ocorrência 24 horas por dia.

Também foram inauguradas 62 novas salas da Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), que oferecem atendimento remoto em plantões policiais. Outra medida anunciada foi o edital para contratação de mil tornozeleiras eletrônicas, expandindo o serviço de monitoramento de agressores.

O balanço dos índices criminais de fevereiro no estado também apontou para o menor número de roubos em geral da série histórica para o mês, ressaltando a atuação integrada das forças de segurança na prevenção dos crimes patrimoniais e o aumento do patrulhamento em pontos mais críticos. Na comparação com fevereiro do ano passado, a redução chegou a quase 11%. Os roubos de veículos também atingiram o menor patamar da série histórica para fevereiro.

As ações das polícias Civil e Militar também resultaram no aumento de prisões e de apreensões de veículos no mês passado em comparação com o mesmo período de 2023. Já o número de armas ilegais apreendidas aumentou 36% e quase 15 toneladas de drogas foram recolhidas nas ruas do estado.

Outro destaque do mês de fevereiro foi a queda nos homicídios dolosos na Grande São Paulo, atingindo o menor patamar em 24 anos.