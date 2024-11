SP faz treinamento de impactos ambientais e entrega novos flutuantes no litoral norte

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo realizou simulado prático do Plano de Área do Porto de São Sebastião. Esse treinamento ocorre anualmente com as equipes envolvidas nas ações de contenção, mobilização de recursos humanos e materiais e controle da emergência em casos de derrame de óleo de embarcações no mar. Além disso, foram entregues os flutuantes da travessia que interliga os municípios de São Sebastião e Ilhabela.

As ações foram feitas por meio do Departamento Hidroviário (DH) e da Companhia Docas de São Sebastião (CDSS) nesta quarta-feira (6), nos atracadouros da travessia de balsas de São Sebastião e Ilhabela.

“Com o treinamento, conseguimos avaliar as oportunidades de melhoria nos procedimentos de resposta para contenção e recolhimento de óleo no mar, sobretudo no fluxo de comunicação e integração com as instalações que operam no Porto de São Sebastião e órgãos de apoio e controle, como Cetesb, Ibama, GBMar, Defesa Civil e Capitania dos Portos”, explica o subsecretário de Logística e Transportes da Semil, Denis Gerage Amorim.

O simulado contou com a presença do diretor técnico do DH, Agnaldo Gonçalves de Almeida Jr; do diretor-presidente da Companhia Docas de São Sebastião, Ernesto Sampaio; do diretor de Controle e Licenciamento Ambiental da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Adriano Queiroz; do gerente da Agência Ambiental de São Sebastião, Antonio Rivas Galindo Junior; além de representantes da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Delegacia da Capitania dos Portos de São Sebastião, da Defesa Civil Municipal, do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) e da Prefeitura de Ilhabela.

Reforma de flutuantes

Na sequência, o subsecretário de Logística e Transportes e o diretor Técnico do DH entregaram, no atracadouro da travessia de balsas de Ilhabela, os flutuantes da travessia que interliga os municípios de São Sebastião e Ilhabela.

“Com investimento total de R$ 13,8 milhões, as estruturas passaram por reforma geral, com substituição de chapas, perfis de aço, guarda-corpos, verdugos, além de tratamento superficial e pintura, trazendo mais segurança aos usuários da travessia”, explica o subsecretário.

Também houve reparo de pavimento e reforma das pontes de embarque e desembarque de passageiros, com substituição das pranchas de madeira e elementos de fixação, e dos dolphins, incluindo serviços de reparos em concreto estrutural, jateamento e pintura, substituição das defensas e elementos de fixação.

Flutuante de São Sebastião (Flutuante Dersa VIII): investimento de R$ 6,9 milhões;

Flutuante de Ilhabela (Flutuante Dersa VI): investimento de R$ 6,9 milhões.

Sobre as travessias litorâneas

O Sistema de Travessias Litorâneas do Estado de São Paulo, administrado pelo Departamento Hidroviário (DH), da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), é um dos mais importantes serviços de mobilidade urbana do Litoral Paulista.

São oito travessias: Santos/Guarujá, Bertioga/Guarujá, São Sebastião/Ilhabela, Iguape/Juréia, Cananéia/Ilha Comprida, Cananéia/Continente, Santos/Vicente de Carvalho e Cananéia/Ariri. Com uma frota atual de 31 embarcações disponíveis para operação, entre lanchas e balsas, o sistema tem um volume diário de 10,5 mil motocicletas, 17,6 mil automóveis, 433 caminhões/ ônibus, 8,6 mil bicicletas e 15,7 mil pedestres.

Investimentos nas travessias

O Governo de São Paulo tem promovido investimentos, totalizando mais de R$ 195 milhões, direcionados à modernização das embarcações, reforma das estruturas de embarque e desembarque, além de melhorias tecnológicas para otimização da gestão de filas e do atendimento.

Assim, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, por meio do DH, reafirma seu compromisso com a melhoria contínua do sistema de travessias e com a segurança e bem-estar de todos os seus usuários.

Sobre o Porto

Administrado pela Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), empresa vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o Porto de São Sebastião é uma delegação federal ao Governo do Estado de São Paulo, sendo, portanto, um porto público. Sua configuração natural o coloca como a terceira melhor região portuária do mundo.

No primeiro semestre de 2024, a movimentação de cargas no Porto bateu recorde histórico. Ao todo, foram movimentadas 760 mil toneladas, 57% mais que no mesmo período de 2023.

Os principais produtos de importação são: barrilha, sulfato de sódio, malte, cevada, açúcar, trigo, produtos siderúrgicos, máquinas e equipamentos, bobinas de fio de aço e cargas gerais. Já os de exportação são veículos, peças, máquinas e equipamentos, vitualhas, coque, produtos siderúrgicos e cargas gerais.