SP faz mutirão do Avança Saúde – Mulher neste sábado (23)

A Prefeitura de São Paulo promove neste sábado (23) mais uma edição do Avança Saúde – Mulher e+, para mobilização e ampliação do acesso à saúde para a população do sexo feminino. As ações visam acolhimento, realização de testes rápidos, consulta, atualização vacinal, saúde bucal, entre outros.

Para isso, a Secretaria Municipal da Saúde abre as 471 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h, para ações que serão realizadas em formatos de estações, sendo sete no total, cada uma ofertando serviços diferentes. As unidades farão ainda coleta de Papanicolau por livre demanda e encaminhamento para realização de outros exames preventivos, como mamografia e ultrassonografias, dependendo da avaliação clínica.

Estações

Estação 1 – Acolhimento e atualização cadastral: avaliação de Índice de Massa Corpórea (IMC), aferição de Pressão Arterial, identificação de Diabetes Mellitus (DM), identificação de problemas no uso de medicamentos;

Estação 2 – realização de testes rápidos: sífilis, HIV, hepatites. Os testes positivos serão encaminhados para consulta médica na Estação 4;

Estação 3 – atendimento do enfermeiro: pressão arterial alterada, diabetes, citologia oncológica, solicitação de mamografia, estratificação de risco cardiovascular;

Estação 4 – consulta médica: teste rápido positivo, risco cardiovascular alto, situações de emergência, citologia oncológica, solicitações de mamografia, entre outros;

Estação 5 -: orientação farmacêutica para quem tem dificuldade no uso de medicamento;

Estação 6 – equipe multiprofissional: ações educativas individuais e em grupos de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), saúde mental, atividade física, autoexame da mama, alimentação saudável, manipulação e preparo de alimentos, climatério, saúde sexual e reprodutiva, maternidade, cultura de paz e prevenção da violência (NPV) e debate sobre a diversidade;

Estação 7 – saúde bucal: realização de triagem de risco para tecidos moles e doenças de cárie.

A população pode encontrar a UBS mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde.

Outras ações pontuais já foram realizadas ao longo deste mês, como o Território Inclusivo, no dia 6 de março, voltada para mulheres com deficiência e suas cuidadoras. E no dia 8 de março, quando as seis Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) prepararam atividades especiais voltadas para o público feminino, com programações diversas, em grandes locais como parques e praças.

A edição anterior do Avança Saúde – Mulher, realizada em 7 de outubro de 2023, realizou 9.350 exames preventivos de Papanicolau e 1.642 pedidos de mamografia, além da realização de 8.480 testes rápidos de sífilis, 8.143 de hepatite e de 8.319 para HIV.

Serviço

Dia D do Avança Saúde Mulher

Data: 23 de março de 2024

Horário: das 8h às 17h

Locais: Todas as 471 Unidades Básicas de Saúde. Veja aqui a mais próxima.