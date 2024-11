SP faz mutirão de emprego com 400 vagas para egressos do sistema prisional

A partir de segunda-feira (11), a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) oferece 400 vagas de emprego para pessoas egressas do sistema prisional paulista e familiares de reeducandos. Durante o mutirão, ainda serão ofertadas 60 vagas de estágio para quem cursa o Ensino Médio. As entrevistas serão feitas das 9h às 18h, na Rua Líbero Badaró, 600, centro da capital, próximo à Estação São Bento do Metrô.

O processo seletivo foi possível com o apoio da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC) da SAP, em parceria com instituições da sociedade civil e empresas de recrutamento. As vagas serão para todas as regiões da capital e nas áreas de serviços gerais e vendedores externos.

No caso dos serviços gerais, a pessoa não precisa ter experiência. Já para cargos de vendedores, será exigida habilidade na comunicação. Nos dois casos, o interessado deverá apresentar os documentos, como RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. Quem não tiver, a CRSC fará o devido encaminhamento para que os documentos sejam regularizados.

Vagas oferecidas

Auxiliar De Limpeza / Serviços Gerais (300 Vagas):

Sem experiência (haverá treinamento aos aprovados);

Atuação em diversas escalas e horários (disponibilidade do candidato);

Diversos segmentos como: indústria, shoppings, hospitais, centros logísticos, agência bancária, condomínios residenciais e comerciais entre outros.

Documentos obrigatórios: RG e CPF; título eleitoral, cartão do SUS, comprovante de endereço, Reservista, PIS, comprovante de conta bancária (Bradesco ou Santander. Se não tiver conta nesses bancos, a empresa procederá com carta de encaminhamento), carteira de trabalho (pode ser o print da carteira digital)

Além do salário, haverá os seguintes benefícios:

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Vale-alimentação;

Convênio médico e odontológico;

Descontos em academias e faculdades;

Auxílio-creche para filhos de até 3 anos de idade.

Vendedor Externo (100 Vagas):

Precisa ter Ensino Fundamental Completo;

Ser comunicativo;

Haverá qualificação aos candidatos aprovados;

Jornada de trabalho: Segunda a sexta.

Os aprovados serão capacitados na empresa.

Além do salário fixo, o contratado terá: VR e VT, além de comissionamento, com registro em carteira de trabalho, possuindo, por fim, plano de carreira.

Comprovante de conta bancária (Bancos: Bradesco ou Santander. Se não tiver conta nesses bancos, a empresa procederá com carta de encaminhamento).

Documentos obrigatórios: RG e CPF, Comprovante de endereço, Carteira de Trabalho / PIS.

Vagas De Estágio (Ensino Médio):