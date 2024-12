SP faz balanço de ações nas cenas abertas de uso e planeja 2025

O Governo de São Paulo realizou a 41ª reunião do Grupo de Gestão Integrada Estado-Prefeitura para avaliar ações no centro de São Paulo. O encontrou teve a participação de representantes da gestão estadual e municipal e tratou das políticas para as cenas abertas de uso, das ações de segurança na região e do projeto do novo centro administrativo.

“É uma reunião onde pudemos apresentar os trabalhos realizados e apontar os caminhos para o futuro. Tenho certeza que vamos colher ainda mais frutos ao longo dos próximos anos”, destacou o vice-governador Felício Ramuth, coordenador das ações integradas entre estado e prefeitura das Cenas Abertas de Uso na região central. “Estamos conseguindo expandir as metodologias utilizadas e comprovadas. Isso que começou no centro já está indo além. Esse aprendizado em São Paulo está chegando no interior pela assistência social, saúde e segurança pública”, completou.

Ações de Saúde nas cenas abertas de uso

Na área da Saúde, houve a ampliação de 345 para 695 o número de leitos para tratamento de dependência química. Além disso, a saúde estadual destacou a diminuição de altas precoces e superprecoces de pacientes, o que sinaliza um atendimento mais qualificado e efetivo. Com isso, pacientes encaminhados pelo HUB de Cuidados em Crack e outras drogas para hospitais contratados aumentaram seu tempo de permanência, possibilitando a alta qualificada para os demais equipamentos que compõem a Rede de Atenção Psicossocial.

Outro destaque foi o estabelecimento de uma linha de cuidado direcionada especificamente as pessoas com necessidades relacionadas ao uso de crack, álcool e outras drogas em cenas abertas, que deve ter sua resolução publicada ainda este ano. A linha de cuidado é baseada nos eixos como reabilitação psicossocial, acessibilidade geográfica, integração intersetorial de serviços e baixa exigência inicial para vínculo.

O ano de 2024 também foi marcado pela implantação e execução de cinco unidades terapêuticas para o tratamento de dependentes. Até dezembro, as unidades acolheram 274 pessoas e possibilitaram a inserção de 108 no mercado de trabalho.

A secretária-executiva de Saúde, Priscilla Perdicaris, ressaltou os atendimentos terapêuticos a dependentes químicos em cenas abertas de uso, “Modificamos a nossa política pública, renovamos a nossa equipe de saúde mental com forte objetivo de estabelecer protocolos de tratamento e ampliar a adesão ao tratamento”.

Segurança no centro

No âmbito da segurança pública, o Governo do Estado destacou as operações policiais de combate ao tráfico de drogas realizadas na região do centro de São Paulo desde o início deste ano. Além disso, o policiamento na região das cenas abertas de uso recebeu o reforço de 400 agentes, além de outros 1,3 mil nas vagas abertas da Atividade Delegada, destinada ao combate ao comércio irregular.

O Estado também destacou a inauguração da base comunitária na região da Luz e a ampliação da tornozeleira eletrônica. Com as ações, o centro de São Paulo acompanhou uma redução na criminalidade. No 3º Distrito Policial, de Campos Elísios, o total de roubos caiu de 5.477 para 2.655 na comparação de janeiro a outubro de 2023 com o mesmo período de 2024, uma redução de 51,5%.

Nas cenas abertas de uso, o Estado de São Paulo promoveu a capacitação para policiais atuarem especificamente, respeitando, por exemplo, protocolos de encaminhamento a serviços de saúde no caso de dependentes químicos.

Mudança na sede do governo

Por fim, o Governo de São Paulo apresentou na reunião o projeto do seu novo centro administrativo. A iniciativa, que já tem o seu projeto arquitetônico selecionado, vai centralizar as atividades da administração estadual no centro de São Paulo. As audiências públicas foram convocadas para janeiro de 2025, ano em que também deve ocorrer a publicação do edital do projeto e o leilão para escolher a concessionária que irá executar a intervenção.

As reuniões do Grupo de Gestão Integrada Estado-Prefeitura acontece mensalmente para analisar e discutir ações estratégicas na região central de São Paulo.