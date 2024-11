SP faz ações de Mobilização de Prevenção e Combate à Dengue e demais Arboviroses

A Prefeitura de São Paulo promove entre os dias 11 e 29 de novembro ações de “Mobilização de Prevenção Combate à Dengue e Demais Arboviroses: Não Deixe a Dengue Entrar!”. As atividades acontecerão , com o objetivo de sensibilizar a população sobre os cuidados necessários para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras arboviroses. Com foco na preparação para a sazonalidade de 2025, a iniciativa visa reforçar a importância das práticas preventivas e da proteção à saúde coletiva, buscando reduzir os riscos e o impacto dessas doenças na população.

Esta ação integra a Semana Estadual de Mobilização Social Contra o Mosquito Aedes aegypti, promovida em parceria entre o Estado e os municípios para prevenir e conscientizar a população, organizações públicas e privadas sobre as ações de prevenção e eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Na primeira semana, serão empenhados os cerca de 2 mil agentes de combate a endemias (ACEs) em ações casa a casa junto às áreas de abrangência das Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) da capital.

A partir de 18 até 29 de novembro ocorrerá a “Quinzena Municipal de Mobilização”, com a inserção dos agentes comunitários de saúde (ACSs) nas ações de conscientização da população, junto às áreas de abrangência da Unidades Básicas de Saúde (UBSs), ampliando as equipes de campo para cerca de 12 mil agentes de saúde focados nessas atividades.

Durante a Quinzena Municipal de Mobilização, serão realizadas atividades integradas, envolvendo, além da SMS, a Secretaria Municipal da Educação (SME) e outras, com atividades educativas nas unidades escolares com ações de conscientização sobre a eliminação de criadouros do mosquito transmissor da dengue. Profissionais das áreas de Vigilância em Saúde, Atenção Básica e Educação orientarão a comunidade escolar sobre o ciclo de vida do mosquito, as formas de prevenção, a identificação de possíveis criadouros. Essas ações visam fortalecer a prevenção e engajamento de toda a população no combate às arboviroses.

No dia 18, também ocorrerá o Dia H da Hidratação. Esse dia destaca a importância da hidratação, especialmente em períodos de altas temperaturas e baixa umidade do ar, já que a desidratação é um fator de risco para o agravamento de doenças como a dengue. Em parceria com a SME, serão distribuídos materiais educativos (flyers) nas unidades escolares, reforçando a colaboração entre saúde e educação no compartilhamento de informações de interesse social e prevenção de doenças.

Dia D

O Dia D Municipal de Combate à Dengue e Demais Arboviroses será realizado no sábado, 23 de novembro, das 8h às 17h. Com a abertura de todas as UBSs do munícipio para vacinação contra a dengue dos grupos elegíveis e mobilização dos agentes de saúde das UBSs e das Uvis em seus territórios. Neste dia serão montados stands, em pontos de grande movimento de pessoas na cidade, com exposição de equipamentos e técnicas de vigilância e controle das arboviroses usadas no município, com atividades educativas e de divulgação de material de combate ao Aedes aegypti.

Além disso, serão promovidas ações intersecretariais, incluindo iniciativas conjuntas de limpeza urbana, zeladoria, controle de criadouros, entre outras, em áreas prioritárias definidas com base no cenário epidemiológico e nos critérios do território.

Vacina contra a dengue

A capital vem realizando a imunização contra a dengue nas UBSs e os imunizantes estão destinados, conforme diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), para o esquema vacinal do público elegível de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, que moram ou estudam na cidade de São Paulo. O esquema contra a dengue é realizado na aplicação de duas doses do imunizante, sendo a segunda dose (D2) aplicada três meses após a aplicação da primeira dose (D1).

Para se vacinar, basta com que jovens e adolescentes dentro da faixa etária preconizada compareçam a uma UBS de segunda a sexta, das 7h às 19h, ou aos sábados nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas no mesmo horário, portando documento de identidade com foto e responsável legal maior de idade e comprovante de residência ou escolar.

Ações de combate à dengue na capital

Além das ações educativas, as ações de rotina nos bloqueios de transmissão do vetor continuam sendo realizadas pelas equipes das Uvis em toda a cidade. Em 2024, foram realizadas mais de 11 milhões de ações no combate à dengue na capital, entre visitas casa a casa, orientações aos moradores; nebulizações e uso de drone aplicadores de larvicidas.

Durante a sazonalidade de 2024, houve a ampliação do número de agentes em campo de 2 para 12 mil, da frota de veículos para o transporte dos agentes de controle de endemias e de conjuntos nebulizadores (caminhonete e equipamento de nebulização veicular).