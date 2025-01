SP: Farmacêuticos contribuem para a humanização no atendimento à população

A ampliação do cuidado aos paulistanos, por meio da Assistência Farmacêutica, foi uma constante na rede municipal de saúde nos últimos cinco anos, e em 2025 a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) continuará realizando avanços.



No Dia Nacional do Farmacêutico, 20 de janeiro, a pasta destaca a importância desse profissional para a promoção, prevenção e manutenção da saúde da população.



Atualmente, a capital conta com 3.928 profissionais de farmácia atuantes nas redes de atenção básica e especialidades, laboratórios de análises clínicas, além da atenção hospitalar, sendo 1.433 farmacêuticos e 2.495 técnicos de farmácia.



Desde 2023, a maioria das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) contam com o profissional farmacêutico em todo o período de funcionamento da unidade. O município possui 674 farmácias instaladas em todas as regiões da cidade, tanto nas UBSs quanto em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e outros equipamentos.



Atualmente, a lista de medicamentos entregues à população, incluindo os fitoterápicos, conta com 297 itens. Diariamente são dispensados pelas farmácias municipais 7,8 milhões de unidades de medicamentos e insumos à população, número que chega a quase 2,6 bilhões de unidade de medicamentos e insumos, anualmente.

Atuação abrange ações educativas e orientação

Além de integrar a maior rede pública municipal de farmácias do Brasil e gerir as farmácias dos vários equipamentos, este profissional também se destaca como parte da equipe multiprofissional (Multi) nas UBSs, contribuindo para a humanização do atendimento aos munícipes. Isso inclui a realização de visitas domiciliares e a participação em grupos educativos para orientações relativas à promoção em saúde, ao acesso e uso seguro dos medicamentos.



Entre os focos da atuação do profissional estão o aumento da autonomia do paciente, a promoção do autocuidado e a identificação de problemas relacionados à farmacoterapia, com uma atuação em conjunto com o restante da equipe de saúde da unidade, para melhoria da qualidade de vida dos usuários.



Para esse progresso na assistência farmacêutica foram investidos, no último ano, mais de R$ 450 milhões para a aquisição de medicamentos, ampliação na estrutura e na contratação de profissionais. Também houve a implementação da funcionalidade Remédio na Hora, dentro do aplicativo e-saúdeSP, que permite consultar a disponibilidade de medicamentos nas farmácias da rede municipal de saúde, com a indicação do equipamento mais próximo no qual há disponibilidade do medicamento desejado.

O cuidado além da medicação

Depois de atuar na área privada durante 15 anos, em farmácias de manipulação e com suplementos, Vanessa Arronilas Fernandes, 51, redirecionou sua carreira de farmacêutica para a área pública quando sua irmã, também farmacêutica, apresentou a dinâmica de trabalho do Sistema Único de Saúde (SUS). A amplitude da assistência nas UBSs veio ao encontro do seu grande desejo de agir no cuidado dos pacientes.

Atualmente, Vanessa trabalha na AMA-E/UBS Jardim Edite, localizada na zona oeste da capital. A assistência farmacêutica dos dois equipamentos é composta por três farmacêuticos e quatro técnicos para cada plantão, num total de 11 colaboradores.



Vanessa ressalta a importante atuação dos farmacêuticos na logística, no gerenciamento de estoques, distribuição, armazenamento e controle da qualidade dos medicamentos.



Em sua trajetória de 16 anos no sistema público, Vanessa reúne muitas histórias de vínculos afetivos e como sua atuação auxiliou diversos pacientes. “O importante no cuidado com o paciente é termos a escuta para podermos intervir com as orientações para ajudar na adesão ao tratamento farmacoterapêutico, no entendimento a importância do autocuidado. Muitas vezes, a nossa atuação é simples e efetiva, como solicitar que o paciente nos mostre como faz o uso da caneta da insulina para podermos observar se o uso está correto, orientar o armazenamento correto dos medicamentos, outras vezes estamos envolvidos em casos mais complexos, nos projetos terapêuticos singulares, atuando junto com a equipe no cuidado. A Unidade Básica de Saúde (UBS) proporciona proximidade com o paciente trabalhando em equipe, atuando também no tratamento medicamentoso”, reforça a farmacêutica.



O encaminhamento para o atendimento com o farmacêutico ocorre também pelo médico, agente comunitário em saúde, enfermagem e equipe multiprofissional. Além disso, ela realiza visitas domiciliares, consultas farmacêuticas, grupos de educação em saúde e grupos terapêuticos na unidade e na comunidade.



“Temos muitos desafios, estamos em constante aprendizado, temos um compromisso com a saúde. Não me vejo atuando em nenhuma outra área, me realizo como farmacêutica do SUS. Todos os dias me levanto com ânimo porque que sei que farei a diferença na vida dos pacientes”, afirma Vanessa.