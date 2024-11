SP Exporta tem mais de US$ 5 mi em expectativas de negócios

A São Paulo Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações do município ligada à Prefeitura de São Paulo , participou da Missão São Paulo Exporta, iniciativa de fomento à internacionalização de micro e pequenas empresas. Com 63 empresas brasileiras e 64 compradores internacionais, o evento resultou em uma expectativa de negócios de mais de US$ 5 milhões.

Realizada em duas etapas, com a primeira, entre os dias 28 e 30 de agosto de 2024, em Assunção, no Paraguai, e a segunda entre os dias 1º e 4 de setembro em Santiago, no Chile, é resultado de parceria entre a SP Negócios, ApexBrasil (agência brasileira de promoção de exportações), a InvestSP (agência de promoção de investimentos do Governo de São Paulo) e instituições de apoio ao empreendedor e representação das indústrias paulistas: Sebrae SP, CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Confira os resultados:

Etapa Paraguai

32 empresas brasileiras participantes;

40 compradores internacionais;

306 reuniões realizadas;

US$ 92 mil em negócios realizados;

US$ 4.5 milhões em expectativas de negócios.

Etapa Chile