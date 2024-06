SP: Estudantes usarão livro de educação ambiental do cantor e ativista social Carlinhos Brown

Para ampliar as ações de formação e conscientização ambiental, a Prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (17) a distribuição de 56 mil exemplares do livro “Investigadores da Natureza e as descobertas da praia”, do cantor, compositor e ativista social Carlinhos Brown, para os estudantes e professores do 1º ano do ensino fundamental. O anúncio foi feito na EMEF Angelina Maffei Vita com a presença do prefeito Ricardo Nunes, do secretário municipal de Educação, Fernando Padula, e de Brown.

“A cidade de São Paulo tem um compromisso com o meio ambiente, a Prefeitura, nesta gestão, faz da sustentabilidade um eixo de governança, que se relaciona com todas as secretarias. Por isso, nós lançamos o Currículo da Cidade”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes durante ao explicar a importância de ter mais essa ferramenta para trabalhar a educação ambiental nas escolas municipais. “Do Currículo da Cidade surgem todas as ações pratcias para envolvermos os alunos nas responsabilidades, da conscientização, da sustentabilidade, o enfrentamento às mudanças climáticas, e o livro ‘Investigadores da Natureza’ é de suma importância”, ressaltou.

O prefeito afirmou ainda que a presença de Carlinhos Brown é outro marco importante para aumentar a conscientização sobre as questões ambientais. “A qualidade do livro é muito boa do ponto de vista pedagógico. Mas quando a gente tem o Carlinhos Brown como autor de um livro e podemos trazer o Carlinhos aqui, também conseguimos dar mais visibilidade para esse tema. A gente poder chamar a atenção com alguém de quem todos gostam e são fãs e que tem o reconhecimento da sua importância, não só na música, que obviamente é fundamental, mas também em suas ações nas questões sociais, de sustentabilidade, do olhar para o próximo. Carlinhos Brown é um grande exemplo para a gente.”

A obra trabalha o conceito de sustentabilidade considerando as dimensões sociais, ecológicas e econômicas e a partir de uma metodologia investigativa com foco em ações transformadoras. A proposta visa ampliar os repertórios individuais e coletivos dos estudantes e professores, impactando também suas famílias. O livro está alinhado ao Currículo da Cidade e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU, que a Prefeitura de São Paulo trabalha de forma transversal, por meio de várias ações e envolvimento das secretarias.

Brown explicou que o trabalho durou 5 anos, após o prefeito Bruno Covas conhecer seu trabalho na Bahia e convidá-lo a desenvolver o projeto na capital paulista, e contou com muita pesquisa e acompanhamento dos técnicos. “São Paulo é um lugar acolhedor. Não é à toa que 1,080 milhão de crianças são assistidas pelo município no trabalho aqui, do prefeito Ricardo Nunes, do secretário Padula. E isso me motiva. Porque eu estou aqui como educador, muito mais do que como artista”, afirmou Brown.

O cantor ressaltou ainda que lançar o livro para a formação de professores na capital é importante para aprimorar as técnicas já aplicadas por eles e que essa ação deve repercutir em outras cidades. “São Paulo é uma liderança enorme para o Brasil e para o mundo. Por que não dizer, então? Não tem lugar melhor para que esse grito venha surgir como um respeito e um cuidado que a gente tenha que ter a cada dia. A natureza não está pedindo muito não. Ela tem nos aturado, mas ela não atura mais”, disse.

Também presente à ação, o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ravena, falou da importância do projeto. “Trazer uma figura simbólica como o Carlinhos Brown para incentivar a educação ambiental é essencial. Sem educação ambiental, a gente não cuida da cidade. Pode fazer o que quiser, mas se não tiver o envolvimento das crianças, se não tiver educação ambiental incluída no sistema, não vai funcionar. É um momento icônico para a cidade.”

Outras ações

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas da Secretaria Municipal de Educação para educação ambiental, como a Arena Green, que proporciona uma jornada com experiências interativas e sensoriais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para todos os estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental; e o Rolê Agroecológico, que leva os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental em propriedades rurais e hortas urbanas, com objetivo de mostrar a importância da agricultura familiar tanto para a economia quanto para o abastecimento de alimentos na cidade, estimulando o ensino de educação alimentar, nutricional e a importância da sustentabilidade. Tanto o Arena Green quanto o Rolê agroecológico visam alcançar 50 mil estudantes cada.

Neste mês a secretaria também lançou o documento “Educação Ambiental: orientações pedagógicas”. Foram mais de 71 mil cópias encaminhadas para todas as unidades educacionais da Rede Municipal desde a educação infantil. A elaboração do documento foi realizada com participação de diversos profissionais da educação, potencializando como os professores podem trabalhar a educação ambiental crítica em sala de aula, além de fortalecer as práticas já desenvolvidas.