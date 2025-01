SP: Estão abertas as inscrições para feiras de artesanato de fevereiro

O programa Mãos e Mentes Paulistanas, iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, está com as inscrições abertas para artesãos e manualistas credenciados que desejam participar das feiras de artesanato programadas para fevereiro na cidade de São Paulo. Este projeto visa fomentar o setor artesanal local, oferecendo oportunidades tanto para a comercialização quanto para a capacitação profissional dos envolvidos.

As feiras ocorrerão em 12 localidades diferentes na capital, totalizando mais de 290 vagas disponíveis para os profissionais que desejam expor e vender seus produtos. Os empreendedores interessados devem realizar seu cadastro no programa por meio do link específico fornecido pela prefeitura.

Os interessados têm até o dia 15 de janeiro para efetuar sua inscrição nas feiras. A participação é gratuita, porém, é necessário que os candidatos estejam credenciados no programa Mãos e Mentes Paulistanas. Além disso, os artesãos devem garantir que suas peças sejam exclusivamente feitas à mão por eles próprios. É exigido também que tenham completado um dos cursos oferecidos pelo programa, como “Modelagem de Negócios” ou “Planejamento de Coleção”, e que estejam disponíveis para participar do evento durante todo o período de sua realização.

A seleção dos participantes para cada feira será realizada por meio de sorteios ao vivo, que serão transmitidos pelo canal do programa no YouTube.

As feiras acontecerão em várias regiões da capital paulista, incluindo locais como Sacolão da Freguesia do Ó, Largo do Clipper, Parque Anhanguera e Bairro de Santana (Zona Norte); Mercadão das Flores e Parque Jardim das Perdizes (Zona Oeste); Mercadão Municipal de São Miguel Paulista, Mercado Municipal da Penha e Parque do Carmo (Zona Leste); Parque Severo Gomes e Parque Cordeiro – Martin Luther King (Zona Sul); além do Parque Buenos Aires localizado no Centro da cidade.

O Mãos e Mentes Paulistanas foi lançado em 2019 pela Prefeitura de São Paulo com o objetivo de aprimorar as condições econômicas e sociais dos empreendedores artesanais da cidade. O programa oferece uma série de iniciativas voltadas ao desenvolvimento do setor, promovendo a inclusão produtiva, facilitando o acesso ao mercado e gerando renda para os trabalhadores manuais.

Esse programa opera em três frentes principais: o cadastramento municipal dos empreendedores do setor artesanal; a promoção de cursos voltados para a capacitação empreendedora; e a facilitação do acesso ao mercado através da participação em eventos. Para usufruir dos serviços oferecidos, os interessados devem estar devidamente credenciados no programa.

A Feira de Artesanato no Bairro de Santana está prevista para acontecer entre os dias 3 a 7, 10 a 14 e 17 a 21 de fevereiro de 2025. O evento será realizado das 10h às 17h na localização específica próxima ao cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Leite de Morais, ao lado da estação Santana do metrô.