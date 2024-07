SP: Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes das oficinas artísticas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, informa que as inscrições para as vagas remanescentes para as Oficinas de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro do ano letivo de 2024 das Escolas Municipais de Iniciação Artística – EMIAs estão abertas. As inscrições devem ser feitas on-line das 09h00 do dia 19 de julho de 2024 às 23h55 do dia 27 de julho de 2024 e os contemplados serão decididos por ordem de inscrição até completado o número das vagas.

As vagas têm cotas das políticas de ações afirmativas, sendo no mínimo 50% dela destinadas aos candidatos que se declaram indígenas, pardas, pretas ou negras; no mínimo 20% destinadas aos candidatos na faixa etária de 07 a 17 anos oriundos da escola pública e no mínimo 30% destinadas a livre concorrência, implicando todo o contingente de candidatos inscritos. Caso as vagas destinadas às cotas não sejam preenchidas, elas serão destinadas aos estudantes de escola pública e depois aos da livre concorrência.

A Escola entrará em contato por e-mail com o candidato para confirmar a vaga e para o aluno efetivar a matrícula. Será necessário a seguinte documentação: Ficha cadastral, Cópia do RG e Cópia da Declaração de Escolaridade (apenas para a faixa etária de 07 a 17 anos). As aulas iniciam a partir do dia 05 de agosto de 2024.

As inscrições serão automaticamente canceladas quando realizadas fora do dia e horário indicados no cabeçalho do Comunicado e se no momento da matrícula, os documentos apresentados do candidato não estiverem de acordo com os critérios preestabelecidos.

Seguem os formulários de inscrição:

EMIA Brasilândia – Praça Benedicta Cavalheira, S/N – Brasilândia

Link: https://forms.gle/K1vJESYzAWH3tE5E8

EMIA Jabaquara – Rua Volkswagen, s/nº Jabaquara

Link: https://forms.gle/oSNVUuxBrCY5VzYP6

EMIA Perus – Rua Joaquim Antonio Arruda, 74 – Perus

Link: https://forms.gle/41NBub2ThCCQ2KSP7

EMIA BRASILÂNDIA

MÚSICA

PERCUSSÃO COLETIVA, RITMOS POPULARES E AFRO-BRASILEIRO

Artista Educadora: Adriana Aragão

Faixa Etária: 09 a 15 anos

Horário: 6ªf – das 13h30 às 15h20

Número de Vagas: 03

Duração: até 22 de novembro de 2024

Release: Nesta oficina, será desenvolvido o ensino rítmico no corpo e nos

instrumentos de percussão, abordando os ritmos populares e Afro-Brasileiros.

TEATRO

OFICINA DE TEATRO

Artista Educador: Weslley Rocha

Faixa Etária: 09 a 15 anos

Horário: 3ªf – das 8h00 às 09h50

Número de Vagas: 08

Duração: até 19 de novembro de 2024

Release: através de jogos e brincadeiras teatrais adentramos na mata do livro “Eleição dos Bichos” onde investigaremos nossos corpo e voz para levantar cenas e descobrir um pouco mais do universo teatral.

EMIA JABAQUARA

DANÇA

DANÇA, JOGO E MOVIMENTO

Artista Educadora: Bruna Vitorino

Faixa Etária: a partir de 18 anos

Horário: 3ªf – das 8h30 às 11h30

Número de Vagas: 19

Duração: até 19 de novembro de 2024

Release: Tem como principais objetivos desenvolver a percepção, a memória corporal e a criatividade, a partir das Danças Populares Brasileiras, jogos coletivos. Nas danças, festas e folguedos da nossa cultura popular, vemos uma diversidade de movimentos, personagens e ritmos, que foram criados, se desenvolveram e permanecem por conta da cultura que o gestou. O momento social, político, os trabalhos feitos na região, as religiões, instrumentos musicais, as tradições e das brincadeiras feitas, são elementos que aparecem nos corpos e nos movimentos dançados. A liberdade de criação do movimento, das personas, da teatralidade, etc. são tão importantes, que algumas das tradições populares também são chamadas de brinquedo, e seus participantes brincantes. A proposta dessa oficina é apresentar algumas dessas danças por esse ponto de vista, da brincadeira, do jogo e da memória corporal e histórica que cada movimento carrega.

MÚSICA

OFICINA DE CANTO

Artista Educadora: Wanessa Tiburcio

Faixa Etária: 13 a 16 anos

Horário: 2ªf – das 15h30 às 17h30

Número de Vagas: 10

Duração: até 18 de novembro de 2024

Release: A oficina irá trabalhar atividades, jogos vocais e repertório a combinar com a turma, a fim de desenvolver a voz e o autoconhecimento coletivo.

PRATICA DE CONJUNTO / BANDA

Artistas Educadores: Ana Claudia Cesar e Sebastião Bazzotti

Faixa Etária: 11 a 15 anos

Horário: 4ªf – das 08h00 às 11h00

Número de Vagas: 04

Duração: até 13 de novembro de 2024

Release: Essa oficina tem como objetivo a prática musical para formação de banda e de repertório musical, onde cada aluno tocará seu instrumento.

Pré-requisito: tocar um instrumento por pelo menos um ano

Vagas disponíveis para: violão, cavaquinho, ukulele, flauta, bateria, percussão, violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo elétrico, guitarra e voz.

OFICINA DE CANTO CORAL INFANTIL EMIA

Artistas Educadores: Antônio Corrêa Neto e Ligia Rosa

Faixa Etária: 07 a 10 anos

Horário: 4ªf – das 11h00 às 12h00

Número de Vagas: 08

Duração: até 13 de novembro de 2024

Release: Esse projeto é voltado para a comunidade e crianças da EMIA que tem o desejo de se expressar vocal e cenicamente, experimentando o fazer artístico, de forma lúdica, empática, sociável, amorosa e criativa, onde a construção do conhecimento e alegria se misturam. Este trabalho musical proporciona coletivamente com as crianças e os educadores a construção de uma pesquisa de um repertório musical da cultura popular de tradição e outros gêneros de interesse da turma. Venham se inscrever, porque é muito divertido, legal e se aprende muito participando e convivendo com as crianças cantando.

CORAL DE 9 A 13 ANOS

Artistas Educadores: Flávia Ferraz e Julio Maluf

Faixa Etária: 09 a 13 anos

Horário: 4ªf – das 16h30 às 18h00

Número de Vagas: 05

Duração: até 13 de novembro de 2024

Release: Coral de crianças com a proposta de fazer música utilizando a voz. Por meio de canções e brincadeiras musicais, busca-se ampliar as possibilidades vocais dos participantes, propondo um trabalho de corpo e voz com apoio da linguagem cênica e visual.

CORAL DE 7 A 9 ANOS

Artistas Educadores: Priscilla Vilas Boas e Viviane Godoy

Faixa Etária: 07 a 09 anos

Horário: 5ªf – das 16h30 às 17h30

Número de Vagas: 08

Duração: até 21 de novembro de 2024

Release: A oficina tem como proposta o desenvolvimento da sensibilidade artística através da experiência da sonoridade do corpo em movimento. Os participantes são convidados a explorar e compor narrativas sonoras e corporais.

OFICINA DE CONTRABAIXO

Artista Educador: Ricardo Busatto

Faixa Etária: a partir dos 13 anos

Horário: 6ªf – das 14h30 às 16h30

Número de Vagas: 05

Duração: até 22 de novembro de 2024

Release: Oficina de contrabaixo acústico com aulas coletivas, onde serão abordados técnicas, estilos e a prática musical em conjunto, mostrando a versatilidade do instrumento, encontrado desde as danças do Renascimento, nas sinfonias das grandes orquestras e na música popular.

TEATRO

PRÁTICAS ARTÍSTICAS PARA PROFESSORES

Artistas Educadores: Antonio Francisco e Daniel Garnet

Faixa Etária: acima de 18 anos

Horário: 5ªf – das 12h30 às 13h30

Número de vagas: 15

Duração: até 21 de novembro 2024

Release: A oficina visa refletir e explorar elementos das linguagens de música, por meio do Hip Hop, e teatro, que podem ser importantes aliadas às práticas pedagógicas, independente da disciplina ou área que o educador atua. Busca a exploração das potencialidades criadoras, o despertar do senso crítico e o estímulo da imaginação, articulando diferentes áreas do conhecimento. Os objetivos e eixos temáticos da oficina serão:

Práticas artísticas que permitam que os participantes tragam as realidades das escolas, centro educacionais e/ou demais espaços onde atuam; Construção de conhecimento em artes a partir dessas práticas que dialoguem com referenciais teóricos contemporâneos; Instauração de um espaço de troca de experiências e de diferentes abordagens pelos participantes; e Jogos teatrais, criação e improvisação e composição.

EMIA PERUS

ARTES VISUAIS

EXPERIMENTAÇÕES EM DESENHO

Artista Educador: Daniel Normal

Faixa Etária: 08 a 12 anos

Horário: 2ªf – das 13h30 às 14h30

Número de vagas: 12

Duração: até 18 de novembro de 2024

Release: A oficina propõe apresentar os elementos básicos da linguagem visual, com o fim de proporcionar o desenvolvimento da percepção e da expressão por meio do desenho.

TEATRO

LEMBRAR É INVENTAR FUTUROS

Artista Educador: Lucas Vitorino

Faixa Etária: 08 a 12 anos

Horário: 4ªf – das 14h30 às 15h30

Número de vagas: 10

Duração: até 13 de novembro de 2024

Release: A oficina propõe uma vivência teatral a partir das memórias do território do bairro de Perus, suas histórias e imaginário, evidenciando a relação entre o tempo passado com os nossos dias atuais, por meio de jogos teatrais, exercícios de criação de cenas e possibilidades de criar em conjunto.