SP está com inscrições abertas para projetos de fomento ao teatro no valor de R$ 9,5 milhões

A Prefeitura de São Paulo, por meio por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas até o dia 11 de março, para 43ª Edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo. Com um valor de 9,5 milhões, o edital tem como objetivo selecionar até 20 projetos de pessoas jurídicas que representem núcleos artísticos sediados e com atividade profissional no Município de São Paulo.

O Programa Municipal de Fomento ao Teatro previsto na Lei Municipal nº 13.279/2002 busca apoiar e fomentar projetos que possuem trabalho continuado de pesquisa e produção teatral. Conforme previsto em lei, a Secretaria Municipal de Cultura deverá publicar 2 (dois) chamamentos públicos por exercício, sendo assim, este chamamento nº 09/2024/SMC/CFOC/SFA – 43ª Edição refere-se ao primeiro chamamento do ano de 2024.

Objetivos

Apoiar e fomentar projetos que possuem trabalho continuado de pesquisa e produção teatral, promovendo cultura, através da linguagem teatral, como principal agente de transformação social assim como:

Consolidar o direito à cultura e diminuir as desigualdades sócio-econômico-culturais nas diversas regiões geográficas do município de São Paulo;

Estimular o desenvolvimento e fortalecimento das expressões culturais nos diferentes territórios da cidade, com vistas à ampliação do acesso da população aos bens culturais;

Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;

Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade vinculadas às produções culturais e artísticas no município de São Paulo.

Apoio financeiro

O valor total deste edital é de R$ 9,5 milhões e o valor máximo que poderá ser concedido a cada projeto é de R$ 1,49 milhão, conforme critérios estabelecidos em lei e que serão analisados pela Comissão Julgadora.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pelo link: http://smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/capac/

Acesse o edital aqui.