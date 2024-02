SP entrega novas instalações da UBS Atualpa no Itaim Paulista

Como parte das intervenções do programa Prefeitura Presente na região do Itaim Paulista, o prefeito Ricardo Nunes entregou, na última quinta-feira (8), as novas instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) Atualpa Girão Rabelo. Com um investimento de R$ 11,6 milhões, iniciativa traz melhorias e amplia os atendimentos para os moradores da Zona Leste.

“A gente tinha um equipamento muito pequeno, alugado, sem estrutura e agora entregamos esse prédio com mais de 1000 m2. Serão 101 funcionários trabalhando com atendimento odontológico, ginecologista, farmácia, tudo aquilo que é necessário para população”, disse o prefeito Ricardo Nunes. “Em maio eu volto para inaugurar a UPA Atualpa, que funcionará por 24 horas. Vamos mudar o patamar do atendimento de saúde para população dessa região do extremo Leste que tanto precisa”, completou Nunes garantido que também irá implementar uma UBS no Jardim Robru.

Viabilizada por meio de parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a nova unidade beneficiará a população dos distritos de Itaim Paulista e Vila Curuçá. Com isso, o atendimento com as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), aumentará de 10.036 para 21.281 pessoas atendidas. A UBS passa de três equipes ESF para seis, além de passar de uma equipe de odontologia para três.

“Ver um equipamento dessa magnitude aqui na Zona Leste me deixa muito feliz. Essa unidade tinha capacidade para atender cerca de 10 mil pessoas e nós mais que dobramos isso, agora é de 21 mil”, celebrou o secretário-adjunto da Saúde, Maurício Serpa.

A unidade já compõe a rede de saúde do município e o novo prédio está localizado na rua Ambaré. A capacidade de atendimento é de 2.496 por mês com médico generalista, e de 576 consultas e atendimentos mensais na odontologia. Ao todo, 101 colaboradores atuarão na nova instalação da UBS Atualpa, administrada pela Organização Social de Saúde (OSS) Santa Marcelina.

A estrutura física vai contar com 65 salas entre consultórios médicos, consultórios de odontologia, salas de medicação e inalação, farmácia, coleta e aplicação de vacinas, acolhimento, curativos, além de banheiros adaptados, elevador, entre outros espaços para melhor acolher a população atendida no equipamento. A unidade conta também com um consultório de telemedicina.

“Está tudo muito moderno, bonito. O atendimento sempre foi bom e agora está melhor ainda”, contou a cabeleireira Elizabeth Alves, 54 anos, após se consultar com o clínico geral na nova unidade.

UPA

Na região do Itaim Paulista, a Prefeitura de São Paulo também está construindo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Atualpa Girão Rabelo, na rua Ilha do Arvoredo,10, com previsão de entrega no primeiro semestre desse ano. A unidade funcionará 24 horas por dia e terá capacidade para realizar até 20 mil atendimentos por mês. O investimento para construção é de R$ 13.044.298,10.

Rede de Saúde na região

A região do Itaim Paulista conta com 15 UBSs, uma Assistência Médica Ambulatorial (AMA)/UBS Integrada, três Centros de Atenção Psicossocial, um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), dois Centros Especializados em Reabilitação (CERs), um Hospital Dia (HD), uma equipe do Programa Acompanhante de Idosos (PAI), além de outros equipamentos e serviços.

Avança Saúde SP

O programa Avança Saúde SP realiza reforma e requalificação de unidades de saúde em todas as regiões da cidade. Com investimento total de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), U$ 100 milhões pelo BID e U$ 100 milhões pela SMS. Em execução desde 2019, o programa realizou até dezembro de 2023, 105 obras, sendo 88 obras de reformas de UBSs, cinco obras de construção de UBS, duas obras de reforma de UPA, uma obra do pronto-socorro do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM), uma de construção do Centro de Cuidados Integrados (CCI) Leste, sete obras de construção de UPAs e uma do Hospital Municipal da Brasilândia.

Estão em andamento pelo programa cinco obras de construção de UBS, uma obra de construção de UPA, além de três reformas de UPAs que estão em fase de finalização.