SP entrega mais de mil moradias na região de Sorocaba

O Governo de São Paulo impulsiona os investimentos em Saúde e Habitação na região de Sorocaba. Durante entrega de moradias do Residencial Cristóvão Colombo pelo programa Casa Paulista, nesta terça-feira (12), em Itapetininga, o governador Tarcísio de Freitas autorizou também a licitação para a contratação de empresa responsável pela construção do Hospital Regional do município, que vai beneficiar as 13 cidades do entorno, o equivalente a mais de 750 mil habitantes.

“Estive em Itapetininga durante a campanha e na época me foi relatado o problema da saúde: era um sonho ter mais vagas, ter mais leitos. As pessoas me falavam isso. Esse dia chegou. Na semana passada a gente fez a concessão dos serviços lotéricos e decidimos que todo o dinheiro arrecadado na concessão de serviços lotéricos vai para a Saúde, que é a área que mais precisa. É com esse recurso que vamos construir os hospitais regionais de Itapetininga e de Birigui”, afirmou o governador.

O evento contou com a presença dos secretários de Estado Marcelo Branco (Desenvolvimento Urbano e Habitação), Eleuses Paiva (Saúde) e do prefeito de Itapetininga, Jeferson Brun, além de parlamentares e autoridades locais.

A construção do Hospital Regional de Itapetininga tem investimento de R$ 294.941.955,94 e previsão de entrega para o fim de 2026. A nova unidade terá 246 leitos e oferecerá atendimento integral e humanizado nas áreas de média e alta complexidade, com UTI, quimioterapia, hospital dia e centro cirúrgico. Os recursos foram obtidos por meio da oferta vencedora de R$ 600 milhões no Leilão das Loterias Paulistas, realizado no início deste mês. Além de Itapetininga, a verba vai viabilizar o Hospital Regional de Birigui, na região de Araçatuba.

“Com o Hospital Regional de Itapetininga, damos um passo importante para proporcionar uma saúde mais adequada para toda a região. Temos a certeza de que hoje está melhor do que ontem e que nós temos um compromisso para tornar o amanhã ainda melhor”, destacou Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde.

Entre as especialidades do novo hospital estão: urgência/emergência referenciada, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, ortopedia/traumatologia, neurologia/neurocirurgia (unidade AVC agudo – drenagem de hematoma subdural), urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica, cardiologia, gastroenterologia, psiquiatria e oncologia. O hospital deverá ter ainda uma farmácia ambulatorial para dispensação dos medicamentos oncológicos.

Habitação

No total, 1.139 famílias da região de Sorocaba receberam as chaves da casa própria nesta terça-feira por meio do Programa Casa Paulista. Além das 689 moradias em Itapetininga, foram entregues 222 unidades habitacionais em São Miguel Arcanjo e mais 228 em Tatuí. Em Itapetininga, também foram entregues 576 matrículas de imóveis do Conjunto Habitacional Estância 4 Irmãos, com investimento de R$ 2,2 milhões. As ações habitacionais representam um investimento de R$ 107,7 milhões.

“Nós temos cada vez mais um estado voltado para resolver o problema da Habitação, para contemplar cada um de vocês com uma habitação digna e absolutamente segura e que ainda faz uma aceleração da economia. Nós sabemos que quando a gente constrói casa popular, temos um maior volume de pessoas trabalhando, de materiais sendo comprados. Isso é uma corrente que faz com que o estado de São Paulo seja cada vez mais forte”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.

A SDUH disponibilizou um aporte de recursos no valor de R$ 8,9 milhões, por meio do Programa Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), para que famílias com renda de até três salários mínimos adquirissem uma casa no residencial Cristóvão Colombo. Cada uma recebeu subsídio no valor de R$ 13 mil. O empreendimento foi construído pela iniciativa privada e financiado pela Caixa Econômica Federal.

Em lotes a partir de 152 m², as casas de Itapetininga contam com área construída de 43 m², dois quartos, sala e cozinha integradas, lavanderia e um amplo quintal. Já em São Miguel Arcanjo foram investidos R$ 47,1 milhões no Conjunto Habitacional Comendador Luiz Gonzaga Albach, que tem casas com 43 m² de área útil, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e sistema de energia fotovoltaico. Em Tatuí, os apartamentos do Conjunto Habitacional José Elias Saad têm dois dormitórios, sala, varanda, cozinha, banheiro, lavanderia e área útil entre 47 e 49 m2, com investimento total de R$ 49,3 milhões.

Os empreendimentos em São Miguel Arcanjo e Tatuí são resultado de parceria entre a CDHU e as prefeituras, que doaram os terrenos. As famílias contempladas foram selecionadas por meio de sorteio público.

O financiamento dos imóveis nesses municípios segue as diretrizes da Política Habitacional do Estado de São Paulo, que prevê juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Assim, pagarão praticamente o mesmo valor ao longo de 30 anos, já que o contrato sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA – índice oficial do IBGE. O valor das parcelas é calculado levando-se em conta a renda das famílias e podem comprometer, no máximo, 20% dos rendimentos mensais com as prestações. O valor da menor prestação é de R$ 282,40.