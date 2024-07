SP entrega mais 160 apartamentos a famílias beneficiadas pelo auxílio-aluguel

Depois de 12 anos vivendo com auxílio aluguel após um incêndio destruir as habitações precárias em que moravam na Favela do Moinho, na região central, em 2021, 160 famílias receberam da Prefeitura de São Paulo neste domingo (30) as chaves de sua nova moradia, no conjunto habitacional Ponte dos Remédios, na Vila Leopoldina, na Zona Oeste.

No total, o Residencial Ponte dos Remédios tem 341 unidades habitacionais (UHs) e recebeu um investimento de R$ 155 milhões. As primeiras 181 unidades foram entregues em 2022. Somente nas 160 unidades entregues neste domingo, foram investidos R$ 69 milhões.

Com a finalização de mais esses apartamentos, o prefeito Ricardo Nunes inaugurou o empreendimento e assinou o decreto de criação do CEI Ruth Vidal da Silva Martins, uma creche com capacidade para 200 crianças, que fica dentro do conjunto habitacional.

“A gente vai compartilhando agora esse momento importante da vida de vocês, que é compartilhar o momento da realização de um sonho, um momento da felicidade, porque estão recebendo um teto, a sua casinha, onde vão poder viver todos os dias, e eu sei que vocês vão cuidar com o maior carinho, vai ter ali um ambiente sagrado para cuidar da sua família. Vai ter a creche para seus filhos utilizarem, que homenageia a dona Ruth, que amanhã faria 90 anos, a querida esposa do meu amigo Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas do Brasil”, disse o prefeito durante a cerimônia de entrega.

O prefeito ressaltou ainda a importância do CEI para as famílias. “A creche não é só para a mãe trabalhar, isso é importante, mas também é importante para o desenvolvimento do seu filho, para o futuro dele.”

O secretário municipal de Educação, Fernando Padula, ressaltou a importância de o equipamento ser no próprio conjunto habitacional. “A população que morava em habitações não dignas está agora mudando para um apartamento digno, e aí é preciso ter a creche perto de onde mora, para não ter que caminhar uma distância muito grande, e aqui é no mesmo prédio. Aqui vão ter cinco refeições diárias, pedagogas cuidando delas e assim vão se desenvolver”, afirmou Padula, lembrando que este já é o quarto ano que a cidade não tem nenhuma criança na fila da creche.

Estrutura

O residencial é composto por duas torres, cada uma com 80 apartamentos de 50m², todos contendo dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As áreas comuns incluem sala condominial para eventos sociais, playground e espaço para estudos.

De acordo com o secretário municipal da Habitação, Milton Vieira, esse é mais um passo importante para a Prefeitura em seu trabalho para garantir moradia digna a quem mais precisa. “Estamos trabalhando para zerar o aluguel social, trabalhando para zerar o déficit habitacional. É difícil? É, mas temos que olhar para frente”, disse.

Ansioso por receber suas chaves, o porteiro Alberto Linhares, 38 anos, disse que o mais importante era entrar no imóvel, depois de 12 anos vivendo com auxílio aluguel. “É uma sensação espetacular. Só quero a minha chave e entrar na casa, o resto é com Deus.”

A copeira Maria Cícera Jesus, 45 anos, já planeja um futuro melhor para toda a família. “São 12 anos de espera. Estou feliz, graças a Deus, é minha moradia em um lugar digno para viver com os meus filhos, são três pequenos e quatro adolescentes, mais o marido. Vou colocar na escola para ser gente do bem.”

CEI Ruth Vidal da Silva Martins

O prefeito Ricardo Nunes assina durante a cerimônia o decreto de criação da creche Ruth Vidal da Silva Martins, com capacidade para atender 200 bebês e crianças, de 0 a 3 anos, das 7h às 17h, que moram na região e será agregada à rede municipal de ensino.

Como as outras unidades desse tipo, esse CEI também terá cinco refeições diárias e atenderá o Currículo da Cidade da Educação Infantil, que traz diretrizes para o trabalho das Unidades Educacionais quanto às atividades no dia-a-dia, experiências que as crianças podem adquirir, estímulos, aprendizagens, desenvolvimento e autonomia.

O nome desse CEI é uma homenagem a Ruth Vidal da Silva Martins, uma mulher inspiradora que, por meio de suas ações e trabalho, impactou a vida de milhares de pessoas, incluindo seu papel fundamental para o desenvolvimento da Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários (AFESU), uma organização que desde 1963 atua na promoção da dignidade humana por meio da formação cidadã, educacional e profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Marido da homenageada, que faleceu em 2021, o jurista Ives Gandra se disse emocionado. “Talvez vocês não conheçam a história da minha mulher, que amanhã faria 90 anos. Dar o nome de uma creche com o nome dela me sensibiliza profundamente, porque ela sempre se dedicou às causas sociais. Me honra muito. Gostaria muito de agradecer. Você não sabe como o coração de cada um dos familiares está rasgado de emoção.”

Dados de Habitação

Desde 2021, foram entregues 10.172 unidades habitacionais, e outras 25.872 novas moradias estão em construção (incluindo as do programa “Pode Entrar”). Além disso, mais 25 mil unidades estão prestes a iniciar as obras, reforçando o compromisso da administração municipal em reduzir o déficit habitacional e proporcionar moradia digna para as famílias de baixa renda.