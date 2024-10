SP entrega lancha reformada para a travessia de Cananéia e Ariri

O subsecretário de Logística e Transportes da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, Denis Gerage Amorim, e o diretor técnico do Departamento Hidroviário (DH), Agnaldo Gonçalves de Almeida Jr, entregaram na segunda-feira (14) em Cananéia, na região do Vale do Ribeira, a Lancha Canéu. Com investimento de R$ 4,5 milhões, a embarcação tem capacidade para 190 passageiros e atuará na travessia que interliga o município de Cananéia ao distrito de Ariri, no litoral sul de São Paulo. Esta é a nona embarcação reformada por essa gestão e entregue aos usuários do sistema de travessias, resultando em investimento total de R$ 62,6 milhões exclusivamente em reformas de embarcações.

A modernização da embarcação visa proporcionar mais segurança e conforto aos usuários do serviço de travessia de lanchas, além de assegurar a qualidade do serviço prestado pelo Governo do Estado. A reforma inclui a recuperação total da estrutura, revisão do sistema de geração de energia, instalação de câmeras para monitoramento remoto da praça de máquinas e auxílio nas manobras, além da revisão de todos os equipamentos de navegação, comunicação e climatização, com a substituição dos aparelhos de ar-condicionado, entre outras melhorias.

“Esse é um importante investimento para o município de Cananéia e distrito de Ariri, que agora contam com uma embarcação mais segura, confortável e rápida, impactando diretamente na qualidade de vida de nossos usuários. A reforma da Lancha Canéu integra o Programa de Modernização da Frota das Travessias”, destaca o subsecretário.

A travessia Cananéia/Ariri é realizada por lanchas que transportam exclusivamente pedestres e ciclistas. O percurso, com extensão aproximada de 37,6 quilômetros, é feito em cerca de três horas e meia e atende às comunidades ribeirinhas de Marujá e Pontal, sendo praticamente a única forma de transporte dessas populações. A travessia também é muito procurada por amantes do turismo ecológico. A região é tombada como Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas (Unesco). Em 2024, já foram realizadas mais de 200 viagens entre os municípios.

Parceria Público-Privada

O serviço de travessias operadas pelo Departamento Hidroviário (DH), está sendo preparado para atrair investimentos privados. O projeto prevê a concessão do serviço público coletivo aquaviário de 14 linhas, sendo oito litorâneas, três do sistema de balsas da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) e três no Reservatório de Paraibuna. A consulta pública para a parceria público-privada está em fase de preparação e deve ser aberta neste último trimestre do ano, com o lançamento do edital previsto para o início do próximo ano.

Investimentos nas travessias

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, por meio do DH, reafirma seu compromisso com a melhoria contínua do sistema de travessias e com a segurança e bem-estar de todos os seus usuários.

O Governo de São Paulo tem promovido investimentos, totalizando mais de R$ 175 milhões, direcionados à modernização das embarcações, reforma das estruturas de embarque e desembarque, além de melhorias tecnológicas para otimização da gestão de filas e do atendimento.

Investimentos e Melhorias

O Governo de São Paulo trabalha para melhorar os serviços prestados aos cidadãos que utilizam as travessias, focando nas regiões de maior demanda. São realizadas reformas de estruturas de atendimento, estações, flutuantes de atracação e balsas que garantem a segurança dos usuários, além de levar conforto e agilidade ao serviço.

Em 2024, já foram entregues três embarcações reformadas e renovadas, duas atendendo a travessia Santos-Guarujá (FB-21 e FB-27) e uma atendendo a travessia São Sebastião/Ilhabela (FB-28), com um investimento total de R$ 23,4 milhões:

FB-21: investimento de R$ 6,8 milhões, capacidade para 21 veículos e 158 pedestres;

FB-27: investimento de R$ 8,5 milhões, capacidade para 216 pedestres e 44 veículos;

FB-28: investimento de R$ 8,1 milhões, capacidade para 44 veículos e 162 pedestres.

No segundo semestre, além da Lancha Canéu, o DH entregará outras duas embarcações que estão em reforma, além da conclusão das obras dos flutuantes de São Sebastião e Ilhabela, com um investimento total de R$ 31,2 milhões:

FB-30: investimento de R$ 8,3 milhões, capacidade para 320 pedestres e 56 veículos;

FB-10: investimento de R$ 9,1 milhões, capacidade para 200 pedestres e 32 veículos;

Flutuante de São Sebastião (Flutuante DERSA VIII): investimento de R$ 6,9 milhões;

Flutuante de Ilhabela (Flutuante DERSA VI): investimento de R$ 6,9 milhões.