SP entrega balsa modernizada para a travessia entre Cananeia e Ilha Comprida

A travessia entre os municípios de Cananeia e Ilha Comprida, no litoral sul do estado de São Paulo, recebeu nesta sexta-feira um importante reforço com a entrega da embarcação FB-05, totalmente reformada e modernizada, após um investimento de R$ 6,6 milhões. A nova balsa integra a frota local, que passa a contar com três embarcações para atender à alta demanda da temporada de verão. Esta é a 11ª embarcação reformada e entregue aos usuários do sistema de travessias durante a atual gestão do Estado, somando mais de R$ 80 milhões investidos exclusivamente em reformas de embarcações.

A cerimônia de entrega foi realizada pelo subsecretário de Logística e Transportes da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, Denis Gerage Amorim, e contou com a presença do diretor técnico do Departamento Hidroviário (DH), Agnaldo Gonçalves de Almeida Jr. Durante o evento, também foram apresentados os reforços da Operação Verão 2024-2025, que visa intensificar o atendimento nas travessias litorâneas para a alta temporada.

Segundo o subsecretário, a FB-05, com capacidade para transportar 21 veículos e 164 pedestres, faz parte de um amplo programa de modernização das travessias na região. “Em 2024, concluímos a construção do novo flutuante no atracadouro de Ariri, na travessia Cananeia-Ariri, que também recebeu uma nova ponte e passarela para pedestres. Além disso, em outubro finalizamos a reforma da Lancha Canéu, que segue em operação. Somados à entrega da FB-05, esses investimentos ultrapassam R$ 15 milhões apenas no Vale do Ribeira, dentro de um montante de R$ 200 milhões investidos nos últimos dois anos em todo o sistema de travessias”, destacou.

As melhorias realizadas na FB-05 incluíram a recuperação estrutural da embarcação, a revisão completa dos sistemas hidráulico, elétrico e eletrônico, além da preparação da superfície e pintura interna e externa. Também foram modernizados os sistemas de navegação e comunicação, e renovados os comandos e o monitoramento dos motores e reversores, garantindo maior confiabilidade e segurança para os usuários.

A reforma da FB-05 está inserida no Programa de Modernização da Frota das Travessias, que visa garantir embarcações mais seguras, confortáveis e eficientes para todos os usuários. “Essa balsa não só reforça a frota existente como também aprimora o atendimento aos usuários regulares e aos turistas, elevando o padrão de qualidade dos serviços prestados na região. Nosso objetivo é proporcionar mais segurança, conforto e agilidade para os usuários que dependem diariamente das travessias, além de atender ao aumento da demanda durante o período de férias”, explicou Denis.

“Nosso compromisso é assegurar a regularidade e a qualidade dos serviços, atendendo às necessidades da população e dos turistas com segurança, conforto e eficiência”, destacou Agnaldo, do DH.

Operação Verão 2024-2025

A Operação Verão 2024-2025 já está em vigor nas travessias litorâneas paulistas, com o aumento da capacidade operacional para oferecer maior eficiência e qualidade no transporte, elemento fundamental para a mobilidade na região durante o período de alta temporada.

Iniciada em 15 de dezembro, a operação especial estará em vigor até 10 de março, abrangendo todo o Carnaval, que neste ano será celebrado no início de março. O prazo ampliado, quase um mês a mais do que na edição anterior, tem como objetivo agilizar as travessias, atender ao aumento expressivo de veículos e reduzir os tempos de espera.

No trajeto Cananeia/Ilha Comprida, além da nova balsa FB-05, o sistema também contará com o serviço de gestão de filas, implantado no meio deste ano após um investimento de R$ 6,9 milhões do Governo do Estado de São Paulo. Essa iniciativa organiza o acesso aos embarques com o auxílio de agentes responsáveis pela sinalização, controle de acessos e orientação aos usuários, garantindo reforço no efetivo durante os períodos de maior movimento. O serviço também visa combater práticas como os “furões de fila” em travessias mais movimentadas, promovendo organização e respeito à ordem de chegada, beneficiando todos os usuários.

Durante a última edição da Operação Verão, realizada entre 19 de dezembro de 2023 e 19 de fevereiro de 2024, foram transportados cerca de 2,9 milhões de veículos, incluindo automóveis, bicicletas, caminhões e motocicletas, além de 1,2 milhão de pedestres em todo o sistema de travessias.

O sistema de travessias conta com oito trajetos no litoral paulista: São Sebastião/Ilhabela (Litoral Norte); Santos/Vicente de Carvalho, Santos/Guarujá e Bertioga/Guarujá (Litoral Centro); e Cananeia/Ilha Comprida, Iguape/Jureia, Cananeia/Continente e Cananeia/Ariri (Litoral Sul).

PPP das Travessias Hídricas

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), publicou, no dia 22 de novembro, no “Diário Oficial do Estado” (DOE), a abertura da consulta pública para colher sugestões e contribuições da população sobre o projeto de parceria público-privada (PPP) para operação, manutenção e realização de investimentos para exploração do sistema de travessias hídricas de competência do Estado.

Os documentos técnicos, estudos e as minutas de edital e contrato estarão disponíveis no site da SPI, por meio do data room, cujo acesso será concedido mediante pedido encaminhado ao e-mail: [email protected], contendo nome completo, e-mail, CPF, instituição, telefone e cidade do(a) requerente. As informações a respeito do projeto podem ser consultadas no site da SPI: Link.

O prazo para envio de contribuições ficará aberto até o dia 23 de dezembro de 2024. Saiba mais aqui: Link

No último dia 12, uma audiência pública foi realizada em Cananeia para apresentar a proposta do Governo do Estado. O evento contou com a participação de moradores, representantes do setor e do diretor-presidente da Docas de São Sebastião, Ernesto Sampaio, órgão vinculado à secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

A proposta do Governo de SP prevê a renovação completa da frota, implantação de 20 novos terminais e ampliação/reforma dos existentes; redução dos tempos de fila (melhora na oferta do serviço); e a eletrificação das travessias. O investimento previsto é superior a R$ 1 bilhão e a demanda estimada para 2050 é de 22 milhões de passageiros. Em relação à tarifa, o valor será mantido.

Investimentos nas travessias

A modernização das travessias inclui melhorias nas estruturas de embarque e desembarque e na gestão de filas, com investimentos significativos. Em Santos, foram entregues a reforma da estação de Vicente de Carvalho, com investimento de R$ 6,8 milhões, e a construção do Flutuante DH-IV, que demandou R$ 8 milhões. Esta estrutura moderna conta com duas passarelas, 250 m² de superfície e capacidade para operações simultâneas de embarque e desembarque. Também no início de 2024, foram concluídas obras de construção do Flutuante DH III em Ariri, com um investimento de R$ 4,2 milhões.

A estação da Praça da República segue em evolução nas obras, com investimento de R$ 8,2 milhões.

Na travessia São Sebastião/Ilhabela, a segunda em volume de demanda, as obras de reforma dos flutuantes das duas cidades foram concluídas com um investimento total de R$ 13,8 milhões. “Essas melhorias garantem uma estrutura mais segura e confortável, especialmente para o período de alta temporada”, afirma Natália.

Para organizar o fluxo de veículos, o governo investiu R$ 6,9 milhões no projeto Gestão de Apoio ao Trânsito, com agentes do Departamento Hidroviário auxiliando na organização das filas, sinalização e orientação aos usuários. Além disso, contratou uma empresa especializada para verificar o peso e as dimensões dos caminhões na travessia São Sebastião/Ilhabela, com investimento de R$ 4,5 milhões.

Com essas iniciativas, o Governo do Estado reforça o compromisso com a modernização e a eficiência do sistema de travessias, promovendo uma experiência mais segura e ágil para os usuários e preparando o setor para atrair investimentos privados no futuro.

Entregas realizadas

Embarcações entregues em 2023

No ano passado, foram entregues cinco embarcações para o sistema de travessias litorâneas – investimento de R$ 34,3 milhões. Dessas cinco embarcações, as duas primeiras atendem a travessia Santos-Guarujá (FB-26 e FB-14), e as outras três (FB-25, FB-29 e FB-19) atendem a travessia de São Sebastião-Ilhabela:

FB-26: R$ 4,9 milhões, capacidade para 28 veículos e 96 pedestres.

FB-14: R$ 3,9 milhões, capacidade para 24 veículos e 91 pedestres.

FB-29: R$ 6,7 milhões, capacidade para 36 veículos e 140 pedestres.

FB-19: R$ 8,7 milhões, capacidade para 40 veículos e 150 pedestres.

FB-25: R$ 10,1 milhões, capacidade para 65 veículos e 359 pedestres.

Embarcações entregues em 2024

Em 2024, já foram entregues seis embarcações reformadas e renovadas, com um investimento total de R$ 45,3 milhões:

FB-21: R$ 6,8 milhões, capacidade para 21 veículos e 158 pedestres.

FB-28: R$ 8,1 milhões, capacidade para 44 veículos e 162 pedestres.

FB-27: R$ 8,5 milhões, capacidade para 44 veículos e 216 pedestres.

Lancha Canéu: R$ 4,5 milhões, capacidade para 190 pedestres.

FB-11: R$ 10,8 milhões, capacidade para 36 veículos e 200 pedestres.

FB-05: R$ 6,6 milhões, capacidade para 20 veículos e 164 pedestres.

Embarcações a serem entregues – em finalização de reforma:

Para o segundo semestre de 2024, outras sete embarcações estão em fase final de reforma, totalizando R$ 46,3 milhões em investimentos:

FB-30: R$ 8,3 milhões, capacidade para 56 veículos e 320 pedestres.

FB-15: R$ 4,6 milhões, capacidade para 20 veículos e 96 pedestres.

FB-10: R$ 9,1 milhões, capacidade para 32 veículos e 200 pedestres.

FB-18: R$ 8,9 milhões, capacidade para 32 veículos e 244 pedestres.

FB-16: R$ 4 milhões, capacidade para 10 veículos e 60 pedestres.

LS-05: R$ 6 milhões, capacidade para 20 veículos e 164 pedestres.

LS-02: R$ 5,4 milhões, capacidade para 370 pedestres.

Locação de quatro embarcações para o Reservatório de Paraibuna: R$ 6,6 milhões.

Investimento em motores e reversores: R$ 12 milhões.