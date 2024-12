SP entrega 420 apartamentos e transforma vida de famílias em São Bernardo

Nesta sexta-feira (6), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, oficializou a entrega de 420 apartamentos do Residencial Cooperativa II, situado em São Bernardo do Campo. A ação integra o programa habitacional Casa Paulista e contou com um investimento total de R$ 75,6 milhões por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), na modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA).

Durante a cerimônia, o governador destacou a importância do projeto para a população: “Estamos empenhados em realizar o sonho da casa própria para muitas famílias. Este é um esforço para retirar pessoas de situações precárias e proporcionar um lar seguro e digno”, afirmou Freitas.

O evento também reuniu figuras importantes como o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, o presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino, e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, além de vários parlamentares.

As unidades habitacionais foram adquiridas pela CDHU diretamente com a construtora, posteriormente sendo financiadas a famílias que possuem renda mensal de até cinco salários mínimos. Dessas, 78 famílias foram previamente indicadas pela CDHU devido à sua situação de vulnerabilidade habitacional, enquanto as demais foram selecionadas pela prefeitura local.

O empreendimento ocupa uma área de 13.706,01 m² e é composto por oito torres residenciais, variando entre cinco a sete andares. Os apartamentos possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, com áreas privativas entre 48 m² e 49 m². O condomínio oferece ainda diversas opções de lazer, incluindo playground, quadra esportiva e salão de festas.

A modalidade Carta de Crédito Associativa visa facilitar o acesso à moradia para famílias oriundas de áreas de risco ou que recebem auxílio moradia do governo estadual. As condições financeiras são facilitadas com juros zero e comprometimento máximo de 20% da renda familiar ao longo do financiamento.

No atual governo já foram entregues 474 habitações através deste modelo em dois projetos distintos. Outros 401 apartamentos estão finalizados e serão disponibilizados em breve. A gestão está investindo R$ 2,98 bilhões na construção de mais 16.565 unidades habitacionais no estado.

Marcelo Branco salientou os avanços do programa: “Com mais de 42.700 unidades já entregues e outras 107 mil em construção, este se tornará o maior programa habitacional da história do estado nos próximos anos”, disse.

Além das iniciativas habitacionais, o governador participou da cerimônia simbólica no Hospital Municipal de Olhos Dr Enzo Ferrari em São Bernardo. As obras do hospital atingiram 80% de conclusão, com investimento aproximado de R$ 5 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A estrutura ganhará uma ampliação para receber novas instalações e adequações para acessibilidade.