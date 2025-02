SP entra em estado de alerta para alagamentos e deslizamentos devido à chuva

A cidade de São Paulo está sob alerta devido à possibilidade de alagamentos, conforme comunicado do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura, divulgado antes das 15h deste domingo, dia 2.

As condições climáticas atuais são caracterizadas por um ambiente abafado e altos índices de umidade, resultando na formação de áreas de instabilidade sobre a Grande São Paulo. Na capital, as chuvas têm se manifestado na forma de pancadas isoladas, mas já são percebidos pontos com intensidade moderada.

Nos próximos períodos, é esperado que essas instabilidades se intensifiquem e se expandam por todo o município. A Zona de Convergência do Atlântico Sul está prevista para manter o tempo instável nos próximos dias, com precipitações concentradas principalmente no final da tarde.

O risco de inundações e deslizamentos permanece elevado, uma vez que o solo já está saturado devido à continuidade das chuvas. Para a segunda-feira, dia 3, a previsão indica um dia com sol entre nuvens e temperaturas variando entre mínimas de 20°C e máximas podendo alcançar até 27°C. As chuvas mais intensas devem ocorrer novamente entre o meio da tarde e o início da noite.

Na terça-feira, dia 4, espera-se um cenário semelhante, com sol intercalando-se com nuvens e um clima ainda abafado. As temperaturas continuarão nas mesmas faixas. As pancadas de chuva deverão retornar à Grande São Paulo no período da tarde até o início da noite.

Recentemente, todo o estado enfrentou sérios problemas relacionados a inundações e deslizamentos causados pelas chuvas. Na capital, a Marginal Tietê alcançou níveis críticos de água, enquanto o Jardim Pantanal, localizado na zona leste, foi severamente alagado. Em um incidente trágico relacionado às enchentes, um homem perdeu a vida ao ficar preso em seu veículo em uma rua inundada.