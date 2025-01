SP entra em alerta de alagamento nas Zonas Leste e Sul neste domingo (26)

As regiões leste e sul de São Paulo estão sob alerta para possíveis alagamentos, conforme comunicado emitido no início da tarde deste domingo (26). O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura informa que, até o momento, não há trechos intransitáveis devido às chuvas.

A instabilidade climática observada é atribuída à combinação do ar quente e úmido com a aproximação de uma frente fria que se dirige ao litoral paulista. Esta situação climática deve resultar em chuvas intensificadas na capital, com previsão de persistência até terça-feira (28).

Conforme o radar meteorológico da cidade, as chuvas se manifestam por meio de pancadas fortes, acompanhadas de relâmpagos e ventos intensos, especialmente na zona sul, que se estendem para a zona leste.

O CGE destaca que o clima neste domingo apresenta temperaturas mais amenas em comparação aos dias anteriores, os quais foram marcados por calor excessivo e tempestades que causaram danos significativos à cidade.

A previsão indica a possibilidade de novos temporais no início da próxima semana na região metropolitana, que ainda está se recuperando dos prejuízos das chuvas severas ocorridas na última sexta-feira, dia 23. A temperatura máxima esperada para segunda-feira é de 26°C.

Diante das previsões climáticas adversas, a Defesa Civil anunciou a criação de um gabinete de crise que funcionará entre os dias 27 e 28 para monitorar a situação e tomar as medidas necessárias.