SP: Entenda quais são as funções sociais e ambientais promovidas pelos parques urbanos

A cidade de São Paulo tem mais de cem parques municipais, sendo 106 urbanos. Essas áreas verdes promovem tanto benefícios ambientais, como a conservação da biodiversidade, quanto benefícios sociais, como a democratização do acesso a espaços públicos de lazer.

Dentro da sua importância ecológica, destacam-se as funções de regulação de temperatura e da qualidade do ar. Uma cidade com muitos espaços verdes consegue minimizar os impactos promovidos pelas mudanças climáticas e pela poluição. Além disso, diversos parques da cidade contam com instalações sustentáveis, como tetos verdes e escoamento de água feito de bambu, que contribuem com uma maior permeabilidade do solo. Eles são uma maneira de proteger a produção de água dentro da cidade, já que diversas dessas áreas contam com nascentes, lagos, córregos e represas. Ainda, esses espaços são lar de inúmeras espécies que habitam a região e dependem de sua conservação para sobrevivência.

´´São Paulo possui uma impressionante marca de mais de 700 espécies vertebradas catalogadas, com, ao menos, 500 ocorrendo em parques urbanos´´, afirma Vinícius Almeida, diretor da Divisão de Parques Urbanos (DGPU).

Já como função social, é possível pensar nas áreas verdes como espaços de lazer público, uma vez que proporcionam diversas facilidades à população, como mirantes, quadras poliesportivas, áreas de estar, museus, bibliotecas e outras tantas instalações voltadas à promoção de cultura e arte. Os parques urbanos também promovem um contato direto com a natureza e o meio ambiente dentro da cidade, influenciando nos níveis de qualidade de vida, bem-estar e estimulando uma consciência de educação ambiental prática. Eles junto com outras áreas verdes públicas ou privadas – como praças, parques estaduais e áreas de proteção ambiental – formam o que Vinicius chama de estrutura fundamental que sustenta a cidade e sua qualidade de vida.

´´Os parques são onde temos o nosso primeiro contato com ambientes naturais e estabelecemos vínculos importantes entre comunidade e paisagem e, também, de educação e transformação ambiental´´ finaliza o diretor.