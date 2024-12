SP enfrenta chuvas intensas e risco de alagamentos, mas espera calor e sol para o fim de semana

A cidade de São Paulo se prepara para enfrentar um cenário de chuvas contínuas nos próximos dias, enquanto a previsão indica que as temperaturas podem ultrapassar os 25ºC em breve.

Faltando apenas quatro dias para a chegada do novo ano, os paulistanos aguardam um leve aumento nas temperaturas e uma melhora nas condições climáticas prevista para o fim de semana. Entretanto, antes que essa mudança ocorra, a sexta-feira (27) promete ser marcada por chuvas intensas desde as primeiras horas da madrugada.

O solo da capital paulista já se encontra saturado devido às precipitações ocorridas na quarta (25) e na quinta (26), e novas pancadas de chuva, algumas com forte intensidade, poderão contribuir para o agravamento das condições. Esse cenário eleva o risco de alagamentos e deslizamentos de terra, especialmente em áreas vulneráveis da cidade.

As previsões meteorológicas indicam grandes volumes de precipitação para esta sexta-feira, com temperaturas variando entre mínimas de 20°C e máximas de 24°C.

No sábado (28), um sistema frontal deverá se deslocar em direção aos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No entanto, a umidade do solo ainda requer cautela por parte dos residentes, pois existe o risco contínuo de escorregamentos durante este dia.

Conforme informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura, a previsão é que o tempo comece a clarear na manhã de sábado, trazendo expectativa de sol. Com a aproximação dos dias seguintes, é previsto um aumento nas temperaturas, oferecendo um alívio após o período chuvoso.