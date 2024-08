SP enfatiza sustentabilidade para o agro na abertura da feira Fenasucro & Agrocana

O governador Tarcísio de Freitas ressaltou a importância da sustentabilidade no agronegócio para atrair e ampliar investimentos no estado na tarde desta terça-feira (13), durante a abertura da feira Fenasucro & Agrocana, realizada em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. O evento é considerado o maior do mundo no setor de bioenergia, apresentando as principais inovações tecnológicas e tendências neste mercado.

“O Brasil é uma potência agroambiental, ninguém faz o que fazemos aqui com tanta sustentabilidade. Em São Paulo, nós temos o que o mercado precisa: disponibilidade hídrica, boa infraestrutura, excelente mão de obra e oferta de energia limpa e transição energética. Preparar o estado para a economia do conhecimento é o diferencial”, disse o governador.

O secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, e o secretário nacional de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária, Guilherme Campos, também estiveram presentes na solenidade, além de parlamentares, autoridades da região e representantes do setor sucroenergético.

O evento ocorre há 30 anos no município, uma das principais regiões produtoras de cana-de-açúcar do País. A geração de biocombustíveis tem impulsionado a economia de SP, garantindo o status de maior produtor mundial de cana ao país. Dos 10 milhões de hectares cultivados no Brasil, mais de 5 milhões estão em São Paulo.

“O agro de São Paulo cresceu quase 10%. Tudo isso a gente deve em grande parte ao setor sucroenergético. Quarenta por cento da nossa balança comercial vem do setor. Mais de 1 milhão de empregos, 180 biorrefinarias no nosso estado. Mas todo esse faturamento vem acompanhado de sustentabilidade”, disse o secretário Guilherme Piai.

Etanol Mais Verde

Mais cedo, também nesta terça-feira (13), a Secretaria de Agricultura firmou resolução conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para o Protocolo Etanol Mais Verde, que soma esforços para proporcionar ações mais sustentáveis à cadeia produtiva do etanol. A iniciativa tem 130 signatárias, entre usinas e associações, e dá continuidade a uma série de acordos. A medida pretende reformular e otimizar as diretrizes do protocolo, por meio da instauração de um GT Intersecretarial.

“Estamos prorrogando o nosso protocolo Etanol Mais Verde, que lá atrás já tinha uma série de compromissos, como reuso de água e eliminação da queima da palha. Temos uma cultura exemplar, que nos enche de orgulho. O Governo de São Paulo e a Secretaria de Agricultura, aliados aos produtores, que geram riqueza, vão continuar transformando esse setor e aproveitando as oportunidades”, afirmou o governador.

A Secretaria de Agricultura vem desenvolvendo ações para explorar o chamado “pré-sal caipira” com o biometano. Uma das medidas busca simplificar o licenciamento ambiental para usinas produzirem o biocombustível. O Governo de SP também preparou um projeto de lei para isentar o IPVA de caminhões e ônibus movidos a hidrogênio, biogás, biometano e os híbridos que tenham como segunda fonte o etanol, incentivando a demanda. A previsão é que 30 novas unidades sejam instaladas nos próximos dois anos, sendo 20 em São Paulo.