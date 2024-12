SP em alerta: nova frente fria trará chuvas e temporais neste fim de semana

O Estado de São Paulo se prepara para a chegada de uma nova frente fria que deve provocar chuvas na sexta-feira, 20, e no sábado, 21. De acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil do Estado, as precipitações serão amplamente distribuídas pelo território paulista, trazendo consigo raios e rajadas de vento.

A região leste do estado será uma das mais afetadas, com chuvas moderadas que podem resultar em condições de atenção especialmente no Litoral Paulista, onde há risco de descargas elétricas nas áreas costeiras.

Embora a expectativa seja de chuvas generalizadas, áreas como Campinas, São José do Rio Preto, Vale do Paraíba e Litoral Norte podem receber volumes significativos. A Capital e sua Região Metropolitana também estão sob alerta para possíveis temporais durante esses dois dias.

A partir de domingo, 22, e se estendendo até terça-feira, 24, as previsões meteorológicas indicam uma mudança no cenário. O sol deve aparecer entre nuvens, proporcionando um aumento nas temperaturas e criando uma sensação de calor e abafamento em todo o estado. As condições climáticas deverão ser estáveis, sem previsão de chuvas relevantes na maioria das regiões.

Cuidado Durante os Temporais

Embora os temporais sejam normalmente breves, eles podem trazer intensas chuvas acompanhadas de fortes ventos e raios. Essa combinação gera riscos significativos de transtornos, especialmente nas áreas urbanas, onde podem ocorrer alagamentos e enxurradas. É recomendado que os banhistas deixem as praias assim que sinais de mau tempo surgirem, uma vez que raios podem atingir a área antes mesmo da chuva começar.

A Defesa Civil aconselha a população a se abrigar em locais seguros durante essas tempestades e evitar o trânsito em áreas propensas a alagamentos. Um nível d’água de apenas 30 cm pode ser suficiente para arrastar veículos.

Os moradores de regiões vulneráveis devem estar alertas quanto ao risco de deslizamentos em encostas. A ocorrência de chuvas intensas aumenta significativamente essa possibilidade. Sinais como rachaduras nas paredes, inclinação de postes ou árvores e fluxo de água lamacenta descendo morros são indícios que não devem ser ignorados. Diante dessas situações, a recomendação é evacuar imediatamente o local e contatar a Defesa Civil.

Para manter a população informada sobre a aproximação dos temporais, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) envia alertas via SMS pelo número 40199. Para se cadastrar no serviço, basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade desejada.