SP: Educação promove a final do Festival Estudantil de Música Instrumental

Neste sábado (9), no Centro Educacional Unificado (CEU) Água Azul, acontece a Grande Final do Festival Estudantil de Música Instrumental e Corais da Cidade de São Paulo 2023 (FEMIC SP 2023). O evento é a mostra de todo trabalho realizado na Rede Municipal de Educação por meio do ensino de Música Vocal (coral) e Instrumental que é desenvolvido em 300 escolas.

Da fase final, o CEU Água Azul recebe a última etapa, que é dos Grupos de Marcha que são fanfarras, bandas e bandas show. Já aconteceram, nesta última quinta (7) e sexta-feira (8), as finais de grupo instrumental, concerto, violão e banda de garagem.

Foram 300 grupos inscritos com mais de 6.000 estudantes envolvidos, divididos entre Bandas de Marcha, Bandas de Concerto, Corais, Grupos Especiais (Banda de Garagem, Violões, Flautas, Musicalização, entre outros), dos quais 151 deles se classificaram para a fase final.

O FEMIC SP 2023 é uma ação promovida pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria dos CEUs, que consiste na apresentação de Grupos de Marcha, Grupos Especiais, de Concerto Instrumental e Corais, de escolas municipais de São Paulo e demais interessados.

O objetivo é contribuir para a formação dos estudantes por meio da linguagem musical, a fim de incentivá-los na formação de novos grupos com prática musical e também de estimular o desenvolvimento motor, o raciocínio lógico, a criatividade, os valores culturais, a autoconfiança, a sociabilidade, o senso estético e a expressividade.