SP divulga cronograma de atividades de empreendedorismo para o mês de abril

A rede Teia, da Ade Sampa, agência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, estará com uma série de atividades para empreendedores e profissionais interessados no aprimoramento de suas habilidades e conhecimentos durante o mês de abril. Durante o mês, profissionais de todas as áreas terão a oportunidade de participar de eventos que abrangem diversos temas para o sucesso profissional.

Nas 22 unidades, que oferecem estrutura gratuita, os participantes têm acesso a técnicos especializados da Ade Sampa, para auxiliar nas necessidades dos empreendedores. Com diversos cursos, palestras, oficinas e encontros de networking, os Teias visam proporcionar um ambiente para o crescimento e desenvolvimento dos negócios locais. Para se inscrever nas atividades, acesse: Ade Sampa.

Atividades

No Teia Butantã, Zona Oeste, no dia 09 de março, haverá um workshop no tema “Sabonetes Artesanais”, que acontecerá das 14h às 16h, com inscrições até o dia do evento. Já no dia 16 terá um encontro de networking no tema “Jogo do Autoconhecimento – Amplie Seus Horizontes”, das 14h às 16h. No dia 23, será realizada a oficina no tema “Desenhando Uma Nova Forma de Comunicação”, das 14h às 16h30, e as inscrições podem ser feitas até o dia anterior ao evento. Finalizando o mês, o espaço terá, no dia 24, a oficina “Crie Seu TikTok Para Empreender”, das 14h às 16h, com inscrições até a data do evento.

No Teia Cachoeirinha, zona norte, no dia 05 será realizada a palestra “Planejamento Organizacional”, às 14h. Já no dia 17, acontece o curso “Aula 1 – Descomplicando o Planejamento Financeiro e a Precificação”, às 10h. No dia 19, acontece a segunda parte do curso “Aula 2 -Técnicas de Negociação: Aprimore Sua Oratória e Comunicação Para Vender Mais “, com início previsto para às 10h. Já no dia 24 de abril, terá a terceira parte do curso, dessa vez o tema é “Aula 3 – Técnicas de Venda: Como Encantar e Converter Clientes”, com horário de início as 10h. Para finalizar a programação, a última parte do curso será “Aula 4 – Montagem de Vitrine e Exposição de Produtos: O Poder da Primeira Impressão”, está marcada para o dia 26, às 10h. Todos os dias de curso não contam com data limite para inscrições.

O Teia Interlagos, zona sul, no dia 08 de abril, terá um workshop no tema “Como Ser Mais Produtivo?”, das 14h às 16h, com inscrições até o dia anterior. No dia 16 acontece uma oficina no tema “Começando Uma Empresa do Zero”, das 14h até as 16h, e inscrições até o dia do evento. No dia 29 de abril, o espaço promoverá um workshop intitulado “Neurolinguística e Comunicação Eficaz” no horário, das 10h às 12h. No mesmo dia ocorrerá um encontro com o nome “Networking Inteligente Para Empreendedores: Gestão Sampa Para o Seu Negócio”, no horário das 10h às 12h. As inscrições vão até o dia anterior.

Por fim, no Teia Itaquera, zona leste, promoverá no dia 01 de abril a oficina “Assessoria de Empreendedorismo Para Mulheres”, com os horários das 08h30 às 11h, e das 14h às 16h30. No dia 07, será a vez da oficina “Como Anunciar Sua Empresa Nas Redes Sociais”, com inscrições até o dia 06, no horário das 13h30 às 15h. Dia 08 o tema do workshop é também “Assessoria de Empreendedorismo Para Mulheres” com os horários das 08h30 às 11h, e das 14h às 16h30. Já no dia 10 acontece uma Roda da Clareza, “Encontre Harmonia Entre Negócios e Vida Pessoal”, será das 14h às 15h30, as inscrições são até o dia 09. No mesmo dia acontece um Café de Networking, será das 15h30 às 17h. No dia 15 a oficina “Cuidador de Idosos – Empreenda na profissão que mais cresce no Brasil”, das 09h às 12h e as inscrições são até o dia anterior. Já no dia 22 de abril, acontece o último workshop “Assessoria de Empreendedorismo para Mulheres”, nos horários das 08h30 às 11h, e das 14h às 16h30. No dia 23 a oficina da vez é “Crochê para Todos”, com início às 09h e término as 11h. As inscrições são até o dia 22. As atividades do mês serão finalizadas com uma oficina no tema “Colar Sustentável com Sementes de Açaí”, também no dia 23, das 14h às 16h, e as inscrições são até o dia anterior.

As unidades dos Teias Centro, Cidade Tiradentes, Grajaú, Heliópolis, Jaçanã, Lapa, Parelheiros, Perus, Pinheiros, Vergueiro, Santo Amaro, Taipas, São Miguel Paulista, Vila Curuçá e Pinheirinho também contam com diversas palestras, encontros de networking e cursos disponíveis com inscrições próximas às datas do evento.

