SP distribui mais de 215 mil garrafas de água para amenizar efeitos das queimadas em municípios

O Governo de São Paulo, por intermédio do Fundo Social de São Paulo, inicia mais uma ação de ajuda humanitária, desta vez voltada para socorrer os municípios que enfrentam dificuldades em decorrência das queimadas que atingem o estado. Serão distribuídas 215 mil garrafas de água aos 60 municípios mais impactados, onde a qualidade do ar se encontra em níveis críticos, representando um risco à saúde da população.

“Neste momento de crise, o suporte e apoio às famílias mais vulneráveis são essenciais. A distribuição de água é uma ação em que podemos estimular a hidratação e auxiliar na redução dos efeitos das queimadas e do tempo seco sobre a saúde da população”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

Na semana passada, o governo paulista já havia anunciado novas diretrizes de saúde, adaptadas ao atual contexto de clima seco e aos impactos das queimadas. Entre as recomendações, destaque para a sugestão de evitar atividades físicas ao ar livre e a orientação para aumentar a ingestão de água. Para garantir o bem-estar da população, a distribuição de garrafas de água será feita em parceria com os fundos municipais, permitindo que cada cidade realize a entrega direta às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Governo de São Paulo segue com os trabalhos do gabinete de crise que monitora todo o estado para dar prontas respostas às queimadas que atingem as cidades paulistas. De acordo com o Mapa de Risco de Incêndio, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, quase todas as regiões do estado estão sob decreto de emergência para queimadas.

Municípios em situação de emergência que receberão doação de água: