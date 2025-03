SP distribui 230 mil copos d’água e recolhe 64,5 toneladas de resíduos na segunda de carnaval

A Prefeitura continua nas ruas empenhada em realizar o melhor e maior carnaval do Brasil e da história de São Paulo. Com uma megaestrutura para os foliões, desde o pré-carnaval, a Prefeitura distribuiu 895.536 copos d’água, dos quais 230.736 apenas na segunda-feira (3), ajudando os foliões a enfrentar as altas temperaturas. Os copos são fornecidos nos pontos de distribuição da Prefeitura nos blocos e a retirada é espontânea. Além disso, caminhões-pipa lançam jatos d’água disparados pelas equipes da Prefeitura nos grandes blocos.

Para garantir o conforto dos foliões que quiserem curtir os blocos e os megablocos, a Prefeitura está distribuindo copos de água em 158 tendas. Em parceria com a Sabesp, estão sendo disponibilizados 2 caminhões com torneira e 5 bebedouros, o que facilita para quem levar a própria garrafinha aos blocos. A Prefeitura também tem uma parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) para a distribuição de água.

Distribuição de água, reforço na segurança e limpeza e instalação de postos médicos foram elogiados pelos foliões.

Como nos outros dias, na segunda-feira (3) os blocos desfilaram em clima de harmonia, sem ocorrências relevantes. Entre 22 de fevereiro e 3 de março, a Guarda Civil Metropolitana prendeu 21 pessoas, das quais 12 eram foragidos da Justiça. Também foram encontradas duas pessoas desaparecidas.

Pela primeira vez, o Carnaval de São Paulo está sendo monitorado pelo Smart Sampa, maior e mais completo sistema de segurança da América Latina, com 23 mil câmeras espalhadas pela cidade. Outro recurso tecnológico da gestão em 2025 é a utilização de 20 drones integrados ao Smart Sampa nos 14 megablocos e 365 câmeras nos circuitos destes desfiles.

São 5.350 agentes da GCM nas ruas, o que garante um aumento de 30% no efetivo em relação a 2024. No Carnaval de Rua, serão 470 viaturas, além de 140 motos. Além disso, o Governo do Estado colocou 7.300 policiais militares no reforço à segurança no Carnaval de Rua por dia.

Limpeza

Em sua grande estrutura montada para normalizar as ruas logo após a passagem dos blocos, a Prefeitura retirou na segunda-feira (3) 12,6 toneladas de materiais recicláveis das vias e, durante os desfiles dos blocos, 51,9 toneladas de lixo não reciclável foram destinados ao aterro sanitário. Foram destacados 2.631 agentes para a varrição e 456 veículos usados na limpeza.

De acordo com a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP), também foram utilizados 492 mil litros de água de reuso e 1.975,5 litros de desinfetante para limpar as vias.

Equipamentos: Foram disponibilizados 334 contêineres no trajeto dos blocos, 484 cestos aramados, 339 papeleiras e 151 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).

Saúde

Os 20 postos médicos montados estrategicamente pela Prefeitura de São Paulo nos megablocos do Carnaval de Rua 2025 fizeram 1.608 atendimentos entre o sábado (1º) e esta segunda-feira (3). Do total, somente 33 pessoas precisaram de remoção, representando aproximadamente 98% de resolutividade dos casos nos próprios postos.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no sábado (1º), foram realizados 495 atendimentos e 14 remoções, e, no domingo (2), foram 575 atendimentos, com 12 remoções. Veja aqui o balanço dos serviços da Prefeitura no fim de semana.

Nesta segunda-feira (4), os postos fizeram 538 atendimentos, com sete remoções.

Combate ao assédio

Com a utilização do Protocolo Não se Cale, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania promoveu 59.810 ações nos dias 22, 23 e 28 de fevereiro, e 1º, 2 e 3, entre entregas de tatuagens adesivas, de pulseiras para identificação de crianças, distribuição de preservativos masculinos e preservativos femininos.

Apenas na segunda-feira, foram promovidas 23.297 ações, compreendendo a distribuição de 10.006 tatuagens adesivas, 1.518 pulseiras de identificação para crianças, 7.664 preservativos masculinos, 752 preservativos femininos e 3.357 geis lubrificantes