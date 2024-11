SP disponibiliza crédito emergencial para lojistas do Brás afetados por incêndio

Para auxiliar os lojistas na recuperação dos prejuízos causados pelo incêndio que atingiu um shopping na região do Brás, no centro da capital, na última quarta-feira (30), o Governo de São Paulo estendeu aos comerciantes atingidos o crédito emergencial da Desenvolve SP que já atendia aos afetados pelo último apagão na cidade.

São duas linhas de crédito da Desenvolve SP oferecidas aos lojistas no valor total de R$ 100 milhões. A partir da próxima semana, os afetados pelo incêndio no Brás já poderão solicitar o acesso.

“Nossa ideia é ajudar o pequeno lojista e aquele inquilino que ficou sem local de trabalho e perdeu seu material. Vamos oferecer duas linhas de créditos. Todos o inquilinos atingidos diretamente e também aqueles do perímetro que foram afetados poderão acessar as linhas a partir de segunda-feira. Justamente para dar esse impulso no período de compras de final de ano, que é muito importante”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Nesta sexta-feira (1), Tarcísio realizou uma vistoria no edifício comercial atingido pelas chamas. Além da visita ao local, o governador se reuniu com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com o presidente da Federação dos Varejistas e Atacadistas do Brás (Fevabrás), Gustavo Dedivitis, e com o presidente da Associação de Lojistas do Brás (Alobrás), Fauze Yunes.

O objetivo foi debater medidas para ajudar na recuperação e alavancar o turismo comercial no Brás. A região reúne 6 mil lojas de comércio popular e o prejuízo nos últimos 2 dias é estimado em R$ 25 milhões, segundo associação local. Ao todo, 600 inquilinos do Shopping 25 foram atingidos.

“Queremos ouvir dos lojistas o que pode ser feito para melhorar o ambiente de comércio no Brás e diminuir os riscos. O Brás é um pulmão comercial, turístico e religioso da cidade. É uma área que temos que ter toda a atenção”, completou o governador.

Também estiveram presentes na reunião o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira; o presidente da Desenvolve SP, Ricardo Dias Brito; o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena; representantes das forças de segurança; entre outras autoridades do Estado e do município.

Crédito emergencial

Uma das linhas de crédito oferecidas pela Desenvolve SP é voltada para investimento e outra para capital de giro. Em ambas, as taxas de juros são a partir de 0,95% ao mês. A linha para investimentos tem limite de até R$ 300 mil por empresa e será voltada para investimento com prazo de até 60 meses de pagamento, com 12 meses de carência.

Já a linha de capital de giro terá até 36 meses para pagamento e 6 meses de carência, com liberação de até R$ 100 mil por comércio. Para ter acesso ao crédito, o empreendedor não pode ter restrição em CND, CADIN ou CRF e precisa estar em conformidade com a política de crédito.

Histórico do incêndio

O fogo no Shopping 25 começou por volta das 6h30 na Rua Barão de Ladário. O Corpo de Bombeiros de São Paulo chegou ao local oito minutos após o início da ocorrência, atendendo ao padrão internacional de 10 minutos.

Ao todo, 151 bombeiros atuaram e 29 caminhões foram usados simultaneamente para conter o incêndio. As chamas foram extintas após mais de 15 horas de combate. A Defesa Civil e o Samu também foram acionados. O caso foi registrado como incêndio no 8º Distrito Policial (Brás).

As chamas atingiram uma área de aproximadamente 18.600 m², resultando no colapso do telhado. Não houve feridos, mas três pessoas foram atendidas por inalação de fumaça.

Os bombeiros seguem monitorando a situação para liberar o acesso aos imóveis e lojas do entorno sem risco de novos acidentes. Na manhã desta sexta (1), o Corpo de Bombeiros fez varreduras na região, inclusive com drones, para assegurar o acesso seguro aos comércios do perímetro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Auto de Vistoria do espaço estava vencido desde agosto deste ano. Caso um estabelecimento não tenha o AVCB, é possível denunciar pelo site do Corpo de Bombeiros, acessando a seção “Fale Conosco” e selecionando a opção “Denúncia”. Após o registro, uma Ordem de Fiscalização será emitida para vistoria no local. Determinações judiciais, como as do Ministério Público, também podem gerar fiscalizações.

Em 2023, a corporação promoveu 14 mil fiscalizações de AVCB em todo o estado. “O trabalho de fiscalização já vinha acontecendo e envolve o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público e a prefeitura. É um trabalho de identificação de áreas críticas e de determinadas instalações de risco. 71% das pendências encontradas já foram resolvidas”, afirmou o governador.

Inquérito investiga ocorrência

Policiais civis do 12º DP (Pari) investigam por meio de inquérito policial o incêndio ocorrido em um shopping na manhã de quarta-feira (30), na Rua Barão de Ladário, no Brás. A autoridade realiza diligências e intimou testemunhas e os responsáveis pelo estabelecimento para serem ouvidos na próxima semana. O local já foi vistoriado e será liberado nas próximas horas para a realização da perícia.