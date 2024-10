SP disponibiliza 1.500 vagas de empregos nas unidades do Cate esta semana

A Prefeitura de São Paulo disponibilizará, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (Cate), mais de vagas de 1.500 empregos. Os processos seletivos serão nas áreas do comércio e serviços. As inscrições ocorrem até quarta-feira (30), das 8h às 17h, em todas as unidades físicas do Cate. Também é possível fazer o cadastro por meio da plataforma do serviço: Portal Cate. Por causa do ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, as unidades do Cate não funcionam nesta segunda (28).

“Na última sexta-feira (25) oferecemos o mutirão de empregos voltado ao setor de construção civil, com cerca de 300 vagas, mesmo com a proximidade do final do ano, que em geral, há uma queda nas contratações, estamos com bom volume de oportunidades, uma boa sinalização para quem deseja terminar 2024 empregado. O trabalhador ainda vai contar nessa reta final com mais edições do Contrata SP, agora voltados à comunidade negra, em novembro, para profissionais com deficiência e abrindo o mês, dedicaremos uma rodada de seleção de emprego nos Centros POT (Programa Operação Trabalho) para oferecer vagas às pessoas em vulnerabilidade social”, comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Oportunidades da semana

Serão ofertadas 363 oportunidades para o cargo de auxiliar de limpeza, com salário que inicia em R$ 1.257 e vai até R$ 1.964, mais benefícios. Para participar destes processos seletivos, o candidato deve ter a experiência mínima de até seis meses, e o ensino do fundamental ao médio completos. A vaga é permanente e as escalas variam de 6×1 e 5×2.

O cargo de atendente de lanchonete oferece 167 vagas de emprego para os próximos dias com escalas 6×1 e 5×2 – salários variam de R$ 1.412 a R$ 2.059. Para estas oportunidades é necessário o ensino médio e até seis meses de experiência. O profissional desempenha tarefas como atender o público, preparar lanches e garantir a qualidade do serviço.

Uma das oportunidades que mais chamam atenção é para auxiliar de logística, com 115 vagas e salários que vão até R$ 1.898. Não é necessária experiência prévia para o cargo e a escolaridade exigida é a partir do ensino fundamental. As escalas são 6×1 e 5×2 e a contratação é na modalidade permanente e temporária.

Para mais informações, clique aqui.