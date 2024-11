SP discute gestão de riscos de desastres naturais com lideranças do Sul e Sudeste

O Governo de São Paulo participa da 12ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que teve início nesta quinta-feira (21) em Florianópolis (SC). O governador Tarcísio de Freitas e representantes dos órgãos estaduais vão integrar grupos técnicos para elaborar políticas ambientais, de desenvolvimento e de segurança pública que impactam as duas regiões e o país. O tema em destaque nesta edição, que se encerra no sábado (23), é a gestão de riscos de desastres naturais.

“O Cosud é um espaço de cooperação entre sete estados que corrobora na formulação de políticas públicas com o intuito de impulsionar o desenvolvimento econômico e social, pautados na melhoria da prestação de serviços públicos. Nós estamos aqui por causa dos cidadãos que compõem o Cosud”, destaca o governador Tarcísio de Freitas.

“Nós, do Governo do Estado de São Paulo, reiteramos o compromisso de manter um diálogo franco e colaborativo com os estados na certeza de que juntos podemos continuar construindo uma administração pública cada vez mais moderna, eficiente e comprometida com os valores que nos trouxeram até aqui”, afirmou o governador.

Desde 2023, o Governo de São Paulo mantém as campanhas permanentes São Paulo Sempre Alerta e São Paulo Sem Fogo, que integram diversos órgãos estaduais para prevenção de desastres e prontidão contínua no enfrentamento de eventos climáticos extremos, do período mais intenso de chuvas à estiagem, em que o risco de incêndios florestais e queimadas aumenta.

Uma das ações incorporadas aos programas é o uso de novas sirenes de alerta para temporais em áreas de risco, além da modernização do monitoramento meteorológico e o aperfeiçoamento da comunicação para alertas e medidas preventivas no território paulista. A fase vermelha da Operação SP Sem Fogo, que chegou ao fim de outubro, realizou a maior operação aérea da história, com investimento na contratação de aviões, helicópteros e compra de querosene para o combate aos focos de incêndio.

O Cosud reúne lideranças de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina para fortalecer a cooperação interestadual em temas relevantes e de interesse comum. Ao todo, os estados do sul e sudeste têm 114 milhões de habitantes, o equivalente a 56,5% da população nacional. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia dos sete estados representam 70% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional.

Nesta sexta-feira (22), a programação terá reuniões entre os governadores e dos grupos de trabalho. No sábado (23), durante o encerramento, as lideranças farão a leitura da Carta que firma o compromisso de seus estados no desenvolvimento de políticas públicas.

Histórico

Realizado desde 2019, o Cosud se dedica a propor ações conjuntas para diversas áreas como Meio Ambiente, Segurança Pública, Assistência Social, Cultura, Infraestrutura, Saúde, Esporte, Turismo, Mobilidade, Educação, Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Eficiência na Gestão.

A edição anterior do Cosud foi realizada em Vargem Alta e Domingos Martins, cidades da região serrana do Espírito Santo, em agosto deste ano, e encerrou com a assinatura de uma carta de entendimento sobre temas como Segurança Pública, Meio Ambiente e renegociação das dívidas dos estados.