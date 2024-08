SP deverá conviver com tardes quentes e tempo seco por mais dez dias

O paulistano deverá conviver com manhãs frias, tardes mais quentes e baixa umidade do ar ao menos até o próximo dia 10, quando é esperada chegada da primeira frente fria no Sudeste com potencial para atingir a região metropolitana de São Paulo. A previsão é da Climatempo.

Segundo a agência, em agosto as temperaturas na Grande São Paulo devem ficar ligeiramente acima da média para o mês (24,3°C), entre 1ºC a 3ºC.

“Ainda há um cenário de atuação de massas de ar mais quentes sobre boa parte do Brasil”, afirma a Climatempo, em uma comparação com julho, que foi marcado em boa parte do mês com esse cenário.

“Teremos madrugadas e começos de manhãs mais gelados, mas as tardes ficarão mais quentes nesses primeiros dias do novo mês”, afirma.

Para esta sexta-feira, aponta previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros devem oscilar entre 14ºC e 25ºC.

A temperatura mínima se mantém em marcas semelhantes nos próximos dias, mas a máxima sobe gradualmente e a tendência é que chegue a 28°C no domingo (4).

“Os índices de umidade do ar passam a apresentar ligeiro declínio nas horas mais quentes do dia, com valores mínimos próximos aos 45%”, afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com a Climatempo, entre os dias 10 e 12, os modelos meteorológicos indicam a chegada de uma frente fria que deve quebrar esse ciclo quente e deixar as tardes um pouco mais frias. E há a expectativa de chuva nestes dias.

Para a segunda quinzena de agosto, porém, a previsão não aponta frentes frias mais fortes. “A tendência é que, assim como em julho, a segunda quinzena de agosto seja quente, com a possibilidade de uma nova massa de ar seca”, afirma.

O mês de agosto é um período de pouca chuva, típico de inverno, reforça a agência. “A média climatológica de chuva para agosto na cidade de São Paulo é de apenas 38 mm e algumas frentes frias deverão passar em alto mar, o que contribui para alguns episódios de chuva”, explica.

Documento publicado pela própria Climatempo na terça-feira (30) apontou que tempo seco, que marcou boa parte do mês de julho, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, deverá continuar em agosto em praticamente todo o país.