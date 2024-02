SP deve ter novos temporais com potencial para alagamentos nesta semana

A previsão do tempo para esta semana em São Paulo e região metropolitana aponta clima semelhante ao deste domingo (18), quando um temporal causou alagamentos e quedas de árvores pela cidade.

Já nesta segunda-feira (19) pode ocorrer chuva de intensidade moderada a forte a partir do período da tarde na capital. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, há potencial para formação de alagamentos, quedas de árvores e elevação do nível de pequenos rios e córregos, o que pode gerar também transbordamentos.

A temperatura máxima fica na casa dos 28ºC nesta segunda. Na terça (20) se mantém a previsão de chuva à tarde, com mínima de 20°C e máxima de 26°C na capital.

Esse cenário atmosférico deve ser mantido pelo menos até o início de março, com previsão de pancadas de chuva partir das tardes. Durante as manhãs, o sol deve aparecer entre nuvens.

Com relação à temperatura, as cidades da Grande São Paulo devem ter mínimas variando de 19ºC a 21ºC nas madrugadas, e máximas de até 32ºC.

Na Baixada Santista, o tempo fica nublado com sol em alguns momentos, prevalecendo o calor durante toda a semana. Assim como na capital, a previsão indica chuva entre as tardes e as noites, mas em pancadas isoladas e mais rápidas.

No litoral norte, a previsão é semelhante à da Baixada Santista, também com sol entre nuvens, calor e chuva no fim da tarde. O volume de precipitação previsto para todo o litoral não é grande, mas se houver temporal localizado há perigo de deslizamentos e alagamentos.

O CGE também diz que, de acordo com as informações mais recentes do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, a depressão subtropical (ciclone) segue sua trajetória sobre o oceano Atlântico, gerando chuva, ventos fortes e ondas em torno dos 3 metros, condição que requer atenção à navegação.

Em relação ao país como um todo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta laranja (perigo) de chuva intensa para todo o centro do Brasil –a área abrange quase todo o Centro-Oeste, todo o estado de Tocantins e grande parte de Amazonas, Pará e interior do Nordeste, além do extremo norte de Minas Gerais.