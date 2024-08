SP detalha programa São Paulo na Direção Certa no Warren Institutional Day

O governador Tarcísio de Freitas detalhou as iniciativas que o Governo de São Paulo tem aplicado para impulsionar o desenvolvimento do estado durante painel do Warren Institutional Day, evento da Warren Investimentos realizado nesta segunda-feira (12), na capital paulista. Tarcísio falou sobre a necessidade de ampliação da capacidade de investimento no estado para expansão da infraestrutura e de projetos que permitam o crescimento econômico sustentável, com base em um equilíbrio fiscal que dê fôlego para grandes projetos. Em destaque, o programa São Paulo na Direção Certa, que tem como objetivo reduzir despesas, aumentar a arrecadação e modernizar a máquina pública.



“Há muitas estruturas que não fazem mais sentido atualmente. Temos um grande espaço para avanços. Queremos reduzir o gasto tributário para nos dar o fôlego fiscal para entrar nas empreitadas que pretendemos, reduzir a dívida pública e trabalhar em concessões e desestatizações. Temos que estruturar bons projetos e ter um bom ambiente de negócio. Fizemos leilões bem-sucedidos, privatizamos a Emae e a Sabesp, em um modelo exclusivo”, lembrou o governador.



O evento contou a presença de autoridades federais, do judiciário, além de empresários e governadores.

Tarcísio também contextualizou os humores do cenário econômico internacional, que conheceu de perto em missões recentes, como o roadshow de desestatização da Sabesp em países como Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. “Estamos vendo uma inflação um pouco mais resiliente do que imaginávamos, as taxas de juros mais altas e endividamento dos países riscos durante a pandemia de Covid-19”, disse o governador.



As parcerias público privadas têm sido importantes para projetos mais ambiciosos, como a ampliação de transporte ferroviário e de infraestrutura rodoviária, programas de saneamento e urbanização, além de transição energética e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Os investimentos privados também serão contemplados na questão de segurança pública, que busca desarticular o crime organizado e a requalificação do centro da capital, com o uso de tecnologia e inteligência artificial.



A sustentabilidade como base de transformação econômica paulista foi outro aspecto essencial, segundo Tarcísio. O estado tem se posicionado como líder na transição energética, especialmente na produção de biocombustíveis como o etanol, biogás e hidrogênio verde. São Paulo lidera a produção de cana-de-açúcar no país, e esse é um recurso estratégico nesse processo.



Para o futuro próximo, um ponto importante abordado pelo governador é o preparo do estado para a economia do conhecimento, com aumento de ensino profissionalizante que capacite para um novo mercado, composto por infraestruturas tecnológicas que demandam habilidades específicas e que gere mais empregos.