SP destaca potencial da inteligência artificial para atrair investimentos e gerar empregos 

O governador Tarcísio de Freitas participou nesta quarta-feira (30), no Palácio dos Bandeirantes, do “1º Seminário Inteligência Artificial (IA)”, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e pela agência InvestSP, que reuniu representantes da iniciativa privada para debater a regulamentação e os impactos da tecnologia para o ambiente de negócios do Estado. Além disso, os painéis apresentaram temas como as expectativas do uso da inteligência artificial no Brasil e as medidas para posicionar o mercado no centro da transformação digital, que gera oportunidades de negócios e novos postos de trabalho.

“Estou entusiasmado com a possibilidade de aplicações de inteligência artificial no setor público e privado. É uma revolução que essa tecnologia vai promover na área da saúde, em termos de velocidade de diagnóstico, atendimento e diminuição de filas e também na segurança pública, organizando e utilizando informações para predizer comportamentos criminosos e conter a mobilidade criminal”, exemplificou o governador.

O evento contou ainda com a presença do vice-governador, Felicio Ramuth, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima; do senador Eduardo Gomes, relator do projeto de regulamentação da IA no Brasil; do secretário de Gestão e Governo Digital, Caio Paes de Andrade; do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, e de líderes de empresas como Google, Amazon, Microsoft, iFood, Itaú e Scala Data Centers.

A SDE quer consolidar São Paulo como um dos maiores hubs de data centers do mundo relacionados à inteligência artificial. A Secretaria tem apoiado investimentos de empresas que decidiram se instalar em cidades paulistas em busca, por exemplo, de infraestrutura e logística adequadas, mão de obra qualificada e oferta de energia limpa.

O estado já atraiu R$ 70 bilhões em investimentos privados para expansão ou instalação de novos data centers. Deste montante, R$ 35 bilhões já estão em construção e outros R$ 15 bilhões entrarão ao longo do próximo semestre.

“Além de todo o impacto no campo da inovação, com o desenvolvimento de novas soluções, queremos atrair investimentos em tecnologia para gerar emprego e renda do Estado, uma das principais diretrizes do governador Tarcísio de Freitas”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima.

Qualificação

Outro aspecto importante relacionado à economia do conhecimento, um dos pilares do desenvolvimento do Governo de São Paulo ao lado da transição energética, é a da qualificação que atenda a um mercado cada vez mais exigente e que está em pleno desenvolvimento. Até 2029, o Estado vai demandar 340 mil profissionais de tecnologia da informação com capacitação para inteligência artificial e computação em nuvem, entre outras áreas.

O Qualifica SP, programa do Governo de São Paulo, possui diversos cursos gratuitos de curta duração neste segmento, inclusive com parcerias de gigantes big techs, tais como Microsoft, Google e AWS.