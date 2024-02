SP dá início às obras na Rua das Motos para fortalecer o comércio local

O prefeito Ricardo Nunes deu início nesta terça-feira (6) às intervenções na Rua General Osório, conhecida como “Rua das Motos”, no Centro da cidade. Trata-se da primeira via a ser requalificada dentro do Projeto de Ruas Temáticas, que prevê melhorias em regiões reconhecidas por sua relevância econômica, turística e cultural.

Desde os anos 1940, a Rua General Osório é considerada uma referência na cidade para a compra de artigos e equipamentos para motos. O local oferece uma variedade de peças novas e usadas, além de oficinas especializadas em conserto e restauração. O local é destino de turismo de compras na cidade e atrai visitantes de diversas regiões do Brasil.

As intervenções, que têm previsão de durar 120 dias, serão feitas ao longo de quatro quadras, entre a avenida Rio Branco e rua Barão de Campinas.

“Este é um dos passos de uma longa caminhada com o Governo do Estado para revitalização do nosso Centro. Essa parceria ampliou muito toda a presença das forças policiais da Guarda Civil Metropolitana, da parte da Prefeitura, e das polícias Militar e Civil, pelo Governo do Estado. O projeto também prevê a criação dos espaços de permanência e instalação de mobiliário urbano. A próxima a ser revitalizada será a rua Santa Efigênia”, declarou Ricardo Nunes.

Mais turistas e compradores

A Prefeitura pretende, com a recuperação da Rua das Motos, resgatar e fortalecer a cultura do comércio local, impactado com a ampliação das compras por meio eletrônico. Com a criação das vias temáticas, a tendência, segundo o governador em exercício, Felicio Ramuth, “é o Centro atrair cada vez mais turistas e pessoas para comprar nos comércios”.

“O que estamos vendo hoje foi construído pelas equipes da Prefeitura ao longo dos últimos meses, discutindo o projeto com toda a transparência, ouvindo os comerciantes. O prefeito e o governador Tarcísio estão determinados a mudar essa história em relação ao Centro de São Paulo. Nesta ação, os recursos são 100% da Prefeitura. Tenho certeza de que teremos um ano de boas vendas e ficaremos cada vez mais seguros na região central”.

A ação da Administração Municipal significa um grande estímulo para o comerciante Mário Kamei, há 37 anos na região. “Eu e as demais pessoas que têm lojas aqui na General Osório fomos contemplados com a criação da rua temática. Isso vai nos trazer muitos benefícios, o movimento vai aumentar. É uma injeção de ânimo”, concluiu.

Acessibilidade

Serão criados espaços de permanência, inclusive com a instalação de novos mobiliários urbanos. O objetivo é melhorar a circulação nas calçadas, com alargamento da via e esquinas, para ampliar acessibilidade dos pedestres e aumentar a segurança. O paisagismo e as placas fotovoltaicas serão outras ações adotadas para gerar bem-estar para quem que trabalha e frequenta o local.

A SP Urbanismo será a responsável pela execução das intervenções, que tiveram a verba aprovada pelo Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB) no dia 30 de novembro de 2023.

Segurança

Durante o evento, Ricardo Nunes enfatizou a importância da instalação dos equipamentos do projeto Smart Sampa, que contará com 20 mil câmeras de monitoramento. “A central será no antigo prédio dos Correios, no Vale do Anhangabaú. Também estamos fazendo calçadas no Triângulo Histórico; estudando a requalificação do Parque Dom Pedro; terminando a Praça Princesa Isabel, enfim, são muitas as ações da Prefeitura e do Governo do Estado junto com comerciantes, moradores, profissionais liberais e empresários”, disse o prefeito.

Nunes destacou que o objetivo é estimular o comércio, gerar empregos e ajudar a cidade a se desenvolver, para que as pessoas queiram conhecê-la e visitá-la.

Debate

Em colaboração com a Associação Rua das Motos, o projeto de requalificação da Rua General Osório foi apresentado e debatido entre a Prefeitura, os comerciantes e prestadores de serviços locais. Essa interação fortaleceu o diálogo e ampliou a cooperação entre poder público e sociedade civil.

O desenvolvimento da proposta envolveu a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e a SP Urbanismo. Na primeira etapa, a SP Urbanismo foi contratada pela SMUL para elaborar o projeto básico e o material licitatório, entregues no segundo semestre de 2023. A partir de agora, a execução da obra é de responsabilidade da empresa municipal.

Ruas Temáticas

O projeto Ruas Temáticas está inserido no amplo plano municipal de recuperação da região central de São Paulo e se destina à requalificação de vias públicas reconhecidas por sua relevância econômica ou turística. O objetivo é potencializar as vocações já estabelecidas e, com isso, estimular a economia local, promover o turismo e oferecer espaços públicos mais dinâmicos e seguros.

A Prefeitura também vai requalificar outras vias como as ruas Santa Ifigênia (Ruas dos Eletrônicos), São Caetano (Rua das Noivas), Paula Souza (Rua das Cozinhas) e Florêncio de Abreu (Rua das Ferramentas). Para essas vias a SP Urbanismo está conduzindo os projetos básicos e o material licitatório para contratação dos projetos executivos e em seguida dará prosseguimento ao início das obras. Atualmente, todos estão em fase de levantamento preliminar e topográfico.

Por que Rua das Motos?

A história da Rua General Osório – homenagem ao Marechal Manuel Luís Osório, marquês do Herval – revela-se como um capítulo vibrante na narrativa do motociclismo brasileiro. Popularmente chamada de “Rua das Motos”, a via desperta desde os anos 1940 interesse em âmbito nacional. Até hoje a Rua General Osório é considerada uma referência na cidade para a compra de artigos e equipamentos para motos. Ela oferece uma variedade de peças novas e usadas, além de oficinas especializadas em conserto e restauração. O local é destino de turismo de compras na cidade e atrai visitantes de diversas regiões do Brasil.

Sobre o Projeto Ruas Temáticas

O Projeto Ruas Temáticas é uma iniciativa em desenvolvimento pela São Paulo Urbanismo que se destina à requalificação de vias públicas reconhecidas por sua relevância econômica ou turística para a cidade. O objetivo é potencializar as vocações já estabelecidas e, com isso, estimular a economia local, promover o turismo e oferecer espaços públicos mais dinâmicos e seguros.

Conheça um pouco das ruas que fazem parte do projeto Ruas Temáticas:

Rua dos Eletrônicos

A rua Santa Ifigênia é conhecida por oferecer uma grande variedade de lojas de produtos eletrônicos, itens de informática, videogames e celulares. A sua história data de 1810, quando a via foi aberta pelo advogado e Marechal José Arouche de Toledo Rendom. Logo ela se tornou ponto de encontro da elite paulistana e passou a ser frequentada por pessoas famosas. A sua vocação comercial ganhou força já naquele período com a presença de lojas de tecidos e chapéus femininos. O comércio popular se instalou na Santa Ifigênia em 1930 e o de eletrônicos ganhou espaço nos anos 1940.

Rua das Noivas

Quando o assunto é casamento, automaticamente vem à mente a Rua São Caetano, na região da Luz, centro de São Paulo. Maior referência do país em lojas que oferecem de vestidos de noivas, madrinhas e pajens a decorações para festas, buffets e empresas de fotos e vídeos. A via tem grande circulação de pessoas e potencial vocação econômica local.

Rua das Cozinhas

A rua Paula Souza, também no bairro da Luz, concentra uma variedade de lojas dedicadas a atender donos de bares, restaurantes e comércios de alimentos, mas também consumidores de produtos para o dia a dia culinário.

Rua das Ferramentas

Na rua Florêncio de Abreu é possível encontrar qualquer tipo de ferragem, ferramentas e equipamentos de proteção individual para a realização de obras. A via ganhou esse nome em 1881, em homenagem ao então presidente da Província de São Paulo, Florêncio de Abreu, responsável por conseguir recursos para o calçamento da rua. Conhecida como Rua das Ferramentas, o endereço é um dos mais antigos da cidade, e sua vocação comercial data do fim do século 19 e início do século 20.