SP dá início às obras do 1° Centro da Pessoa com TEA da América Latina

O prefeito Ricardo Nunes lançou a pedra fundamental que marca o início das obras do 1º Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (Centro TEA), que terá como um de seus propósitos trazer dignidade para a vida de quem cuida, que são principalmente as mulheres. Com investimento de R$ 38,7 milhões, o equipamento será pioneiro na América Latina.

“Essa é uma data muito importante pois teremos o primeiro Centro TEA da cidade de São Paulo e da América Latina. Serão 20 mil atendimentos por mês em um serviço de excelência para as pessoas com transtorno do espectro autista, e, também, para as mães”, contou o prefeito Ricardo Nunes destacando que a obra deve ser concluída até novembro.

Por meio de reuniões constantes com munícipes que ansiavam por uma qualidade de vida melhor para pessoas com autismo e de estudos incessantes da área técnica da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), foi entendida a necessidade de se criar um espaço de convivência que irá atender as necessidades desse público a curto e longo prazo.

“Os pequenos estão na saúde, na educação, com um trabalho de inclusão. No trabalho a gente pensa no empreendedorismo com as mães, mas e os jovens com 17, 18, 20, 30 anos, o que eles fazem? Eles não fazem, mas agora eles vão fazer. Eles serão acolhidos, serão recebidos com seus familiares. As mães pedem socorro. Nós estamos com a nossa saúde mental no limite pois não é fácil”, disse a secretária da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco. “Vamos pensar em todos os detalhes. Vamos olhar para as mães, pensar no empreendedorismo, ter um espaço de coworking para que as mães possam fazer algo enquanto os filhos participam das atividades”, completou.

A SMPED será a gestora do equipamento que será construído em uma área de 5.000 m² e atenderá crianças a partir de 6 anos, jovens, adultos e idosos. Após alguns estudos, está previsto que, para os primeiros seis meses em fase piloto, o Centro TEA receba cerca de mil pessoas por dia e realize uma média de 20 mil atendimentos por mês, entre pessoas com autismo e seus familiares. Além disso, há um estudo em colaboração com a rede municipal para definir como será a porta de entrada a essas pessoas.

“Esse é um sonho que nós sonhamos há muitos anos. O Centro TEA vai tornar visível os nossos filhos que são invisíveis”, contou Daniela Foroni, do Azuis da Leste, projeto que presta assistência a mães de crianças, jovens e adultos com deficiência na Zona Leste.

As atividades que serão oferecidas estão divididas em cinco eixos estratégicos: Cultura, Esportes, Trabalho e Empreendedorismo, Cursos de Formação e Bem-estar e Autonomia Social.

O primeiro eixo, o de Cultura, será o alicerce para a promoção da expressão artística e cultural, incentivando a criatividade e a apreciação das diversas formas de manifestação artística. Serão oferecidas oficinas de música, dança, teatro, pintura e outras atividades que permitam a expressão individual e coletiva, enriquecendo o repertório cultural dos usuários e promovendo a inclusão por meio da arte.

Por meio do eixo dos Esportes, o objetivo é de promover a saúde física e mental, além de estimular o trabalho em equipe e a quebra de barreiras. Serão oferecidas atividades esportivas adequadas às necessidades individuais, proporcionando um ambiente inclusivo onde todos possam participar e se desenvolver. O Centro incentivará a prática de modalidades como natação, atletismo, futebol, entre outros.

O eixo do Bem-estar e Autonomia Social visa promover o equilíbrio emocional e o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais para a vida em sociedade. Serão oferecidas atividades que proporcionarão um espaço seguro para o compartilhamento de experiências e o fortalecimento dos vínculos sociais, contribuindo para o desenvolvimento de uma autonomia plena, melhor qualidade de vida e preparando-os para os desafios da vida adulta. Como por exemplo, treinamento em autonomia pessoal em que serão oferecidas sessões de treinamento prático em habilidade da vida diária: cuidados pessoais, higiene, preparação de refeições simples, utilização do transporte público e gerenciamento financeiro básico.

Os Cursos de Formação têm como objetivo proporcionar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal, oferecendo capacitações em diversas áreas do conhecimento. Serão ministrados cursos de idiomas, informática, habilidades sociais, entre outros, com o intuito de ampliar os horizontes dos usuários e fortalecer sua autoconfiança.

O eixo do Trabalho e Empreendedorismo visa capacitar os atendidos para o mercado de trabalho e estimular o desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Serão oferecidos programas de capacitação profissional, estágios e oportunidades de emprego, além de incentivar o desenvolvimento de projetos empreendedores, possibilitando a autonomia financeira e a inserção social de quem está no espectro.

Haverá também o espaço de coworking e networking, no qual ocorrerão algumas das diversas atividades e ações para o público com autismo, seus familiares e seus acompanhantes. O espaço de coworking e networking será um ambiente físico com diversas mesas de trabalho compartilhadas, estações individuais, salas de reunião e áreas de convivência — todas equipadas com os melhores recursos e internet de alta velocidade.

A SPObras, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), é a responsável pela gerência e a licitação da obra, que ficará a cargo da construtora Lemam Construções e Comércio S.A. O prazo para a obra é de oito meses.

“Estamos testemunhando um marco histórico na cidade de São Paulo. A data de hoje sinaliza não só o anúncio de mais uma obra das mais de 1.300 que acontecem aqui na cidade, mas um anúncio da inclusão, do acolhimento, da autonomia”, destacou o diretor-presidente da SP Obras, Taka Yamauchi.

O que é o TEA

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância. As pessoas dentro desse espectro podem apresentar dificuldades na comunicação ou interação social (como nas linguagens verbal ou não verbal e na reciprocidade socioemocional) e padrões restritos e repetitivos de comportamento, como movimentos contínuos, interesses fixos e hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Todas as pessoas com autismo partilham destas dificuldades, mas cada um deles será afetado em intensidades diferentes, o que resultará em situações bem particulares, mas que acompanham a pessoa por todas as etapas da vida.

Com o olhar para este público, a Prefeitura de São Paulo implementou, como parte de seu Programa de Metas, a Meta 21, a criação do 1º Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo em adição a outras iniciativas — como adquirir equipamentos de reabilitação e realizar capacitações e conscientização. A construção do Centro TEA também está fixada no Plano Municipal de Ações para Pessoas com Deficiência, da SMPED.