SP dá início aos atendimentos do Descomplica Móvel

A Prefeitura de SP deu início, na última segunda-feira (20), ao programa piloto denominado “Descomplica Móvel”, que visa proporcionar maior comodidade no atendimento aos munícipes. A iniciativa se estenderá até a próxima quinta-feira (23), com um veículo posicionado no Centro Integrado de Cidadania (CIC) do Jaraguá, localizado na Estrada das Taipas, 990, na Zona Norte da cidade.

O “Descomplica Móvel” funcionará diariamente, das 9h30 às 15h30, e é uma estratégia para levar os serviços oferecidos nas 32 unidades do Descomplica diretamente à população. Este projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, em colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

A proposta contempla a utilização de quatro vans, cada uma alocada em uma região distinta da cidade – Norte, Sul, Leste e Oeste – visando atender aqueles que enfrentam dificuldades para acessar as unidades físicas do Descomplica. Entre os serviços disponibilizados nos postos móveis estão a impressão de boletos e assistência relacionada ao seguro-desemprego, entre outros atendimentos essenciais.