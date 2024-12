SP cria 22 mil vagas de capacitação para o Turismo

São Paulo tem investido em parcerias com instituições internacionais para ampliar as oportunidades de formação qualificada para o setor turístico. Entre elas, estão os cursos online de curta duração com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); com a plataforma Tourism Online Academy, ligada à ONU; com a Booking.com e com o Governo Federal da África do Sul.

Os cursos fazem parte da Academia do Turismo, hub educacional que oferecerá 100 mil vagas para cursos de curta e média duração, além de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pesquisa e informação, até o fim de 2026. Os cursos estão disponíveis em inglês e espanhol e tratam de temas relevantes como a gestão e o financiamento de projetos para o setor, o turismo de base comunitária, planos de marketing para destinos turísticos e como abrir seu próprio restaurante.

“A integração com instituições referência coloca o setor na vanguarda da geração de empregos e no desenvolvimento dos municípios”, afirma o secretário Roberto de Lucena, de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

O setor de turismo emprega cerca de um milhão de trabalhadores com carteira assinada em São Paulo e deverá abrir mais 47 mil novos postos até o final do ano, de acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET). “O turismo é uma das forças da economia paulista, responsável por aproximadamente 10% do PIB estadual”, destaca Lucena. “A iniciativa atende a uma demanda urgente do setor, criando um ambiente favorável para a geração de empregos”, acrescenta.

A Academia do Turismo conta com o apoio das secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico, Educação, e Cultura e Economia Criativa, além de parcerias com entidades como Aprecesp e Amitesp, que representam os municípios turísticos paulistas, e empresas como a Numeric. Também participam instituições como Abav-SP/Aviesp, ABIH, FOHB, Braztoa e Resorts Brasil, além de centros de ensino e pesquisa, incluindo a USP, o Centro Paula Souza, Unesp, Univesp, o Instituto Federal e a Faesp/Senar, com os quais foram estabelecidos acordos de cooperação.