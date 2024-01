SP convoca mais de 3 mil professores de Educação Infantil e Fundamental I para escolha de vagas

A Prefeitura de São Paulo publicou nesta segunda-feira (29), em Diário Oficial, a convocação de mais de 3.675 candidatos aprovados no concurso para professor de Educação Infantil e Fundamental I. A indicação de unidades de interesse ocorrerá de 19 a 23 de fevereiro e, pela primeira vez, será de forma online através do sistema EOL. As instruções para acesso e seleção estão disponíveis no D.O. (página 325).

O novo chamamento se junta aos mais de 4 mil professores de Ensino Fundamental II e Médio convocados na última segunda-feira (22). No total, serão mais de 7,7 mil novos professores para a Rede Municipal de Ensino. O número de convocados é duas vezes maior do que o previsto em editais, que era de 3.250 vagas no total e atinge quase 100% dos aprovados.

Os aprovados participaram dos primeiros concursos da SME que contaram de maneira inédita com a realização de provas práticas que analisaram a capacidade de planejamento de aula, comunicação, conhecimento e transposição didática do conteúdo.

Na Rede Municipal de Ensino (RME), o piso salarial para docentes com jornada de 40h semanais é de R$ 5.339,79. Os docentes ainda recebem bônus do Prêmio de Desempenho Educacional (PDE), que chega até R$ 6.000,00 e também podem recebem a Gratificação por Local de Trabalho (GLT), concedida aos professores que optarem por unidades com grande rotatividade e a gratificação dada aos que trabalham em escolas consideradas de difícil acesso, que chega até R$660,00 por mês.

Acesse a lista de convocados.

Confira a publicação na página 325 do Diário Oficial