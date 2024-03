SP contra a dengue: AMAs começam a funcionar até as 22h a partir desta segunda-feira (18)

A Prefeitura de São Paulo inicia nesta segunda-feira o horário ampliado em 3 horas nas nas 80 Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) como mais um reforço contra a dengue. A partir desta segunda, as unidades funcionam até as 22h (antes, o atendimento ia até as 19h).

Confira os endereços das unidades pelo Busca Saúde.

Além disso, houve a contratação de 500 médicos para reforçar o atendimento nas unidades de saúde e mais 30 caminhonetes para nebulização, totalizando agora 96 veículos equipados. O número de agentes nas ruas também foi ampliado, de 2 mil para 12 mil, além do uso de drones que mapeiam e outros que lançam larvicidas em áreas de difícil acesso. Neste ano, mais de 3 milhões de ações já foram realizadas no município de São Paulo. Em 2023, foram 5 milhões durante o ano.

Veja algumas ações que já vêm sendo realizadas: