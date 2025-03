SP: Conheça histórias de colaboradoras dos Transportes Metropolitanos

Mulheres trabalham, cuidam da casa, dos filhos, planejam, administram e, nas empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM, EMTU e Metrô -, as colaboradoras exercem com maestria funções em diversas áreas do transporte. Quando o assunto é força e dedicação, as mulheres são exemplo a seguir.

Ivanilda, Micheli e Fernanda, colaboradoras da CPTM, EMTU e Metrô, desenvolvem um papel crucial na operação dos transportes metropolitanos. Elas representam uma pequena parte das colaboradoras que são essenciais para o transporte de milhares de passageiros para o trabalho, estudo ou passeio.

Mulher operadora de trem



Ivanilda Almeida de Souza – Maquinista de trens da CPTM

Ivanilda Almeida de Souza, maquinista de trens da CPTM, reforça que a mulher pode exercer cargos que, na maioria das vezes, são exercidos por homens. A maquinista contou que a maioria dos passageiros reage de maneira positiva quando descobrem que é uma mulher que está operando o trem.

Uma vez, quando ela desembarcou do trem no terminal, uma senhora que queria conhecer a maquinista parou Ivanilda e disse “Nossa! Eu sou costureira, piloto uma máquina de costura e você pilota uma máquina desse tamanho. Que orgulho!”, ela contou que várias pessoas vão até a cabine para elogiá-la.

Quando questionada sobre desafios no dia a dia, apesar de ser reconhecida por muitos, Ivanilda contou que ainda sente preconceito por algumas pessoas acharem que a mulher não tem capacidade de conseguir exercer sua função. Mesmo com alguns comentários negativos, Ivanilda e outras operadoras de trem mostram que a mulher tem plena capacidade de exercer esse e muitos outros cargos com muita competência.



Criação e planejamento de linhas



Micheli Dias Rossi – Assistente administrativo da EMTU

Micheli Dias Rossi, assistente administrativo da EMTU, trabalha com criação e planejamento de linhas intermunicipais, monitoramento do funcionamento dos corredores e terminais metropolitanos. Mesmo após mais de dez anos de trabalho, Micheli conta que a melhor parte do seu serviço é ver a população utilizar a linha criada ou quando, após o trabalho de acompanhamento constatar que é necessária alguma alteração de horário de linha, e a mudança é realizada, ver o benefício que traz para as pessoas.

“O transporte já foi um mundo muito mais masculino, e agora já conta com milhares de mulheres em diversas funções. Um conselho: estudem bastante e se especializem no que gostam, assim nunca será cansativo ou chato”, aconselha Micheli.

Supervisora de Segurança



Fernanda Fortunato – Supervisora de Segurança

Fernanda Fortunato é Supervisora de Segurança do trecho entre Sé e Belém da Linha 3-Vermelha do Metrô e trabalha há 15 anos na Companhia. Fernanda conta que já trabalhou em outras instituições também na área de segurança e que suas duas irmãs também trabalham com segurança pública; a paixão pela área vem de família.

“A presença feminina em diversas funções e cargos é necessária e com grandes frutos para todos. A mescla de gêneros nos cargos de base, gestão e liderança, pode trazer perspectivas diferentes na resolução das demandas e resultar em bons resultados. A presença da mulher pode humanizar as distintas abordagens e atendimentos na segurança”, indaga Fernanda.

“São muitos desafios, contudo, os substituo por oportunidades de aprendizado que demonstram que a mulher pode chegar ao patamar que desejar”, finaliza a Supervisora de Segurança, reforçando que com posicionamento, resiliência e coragem são possíveis para chegar à posição desejada.