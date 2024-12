SP: Confira os horários de funcionamento dos shoppings em dezembro

Com a chegada de dezembro, inicia-se a tão aguardada temporada festiva no Brasil. Para atender ao aumento da demanda por compras, shoppings e comércios em geral ampliam seus horários de funcionamento. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta que as vendas natalinas deste ano alcançarão R$ 69,75 bilhões, representando um crescimento real de 1,3% em relação ao ano anterior, já ajustado pela inflação.

Abaixo, apresenta-se um guia detalhado dos horários de funcionamento dos principais shopping centers de São Paulo, abrangendo desde o dia 16 até o final das festividades:

Shopping West Plaza

Até o dia 23 de dezembro, o horário será das 10h às 23h, exceto no dia 22, quando funcionará das 12h às 20h. Na véspera de Natal (24), o shopping estará aberto das 9h às 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, a abertura será opcional. Durante a semana entre os dias 26 e 30, o horário normal se restabelece, com exceção do dia 29, que terá funcionamento das 12h às 20h. No dia 31 de dezembro, as lojas abrirão das 10h às 17h.

Shopping Eldorado

De 15 a 23 de dezembro, as lojas estarão abertas das 10h às 23h, podendo se estender até à meia-noite. No dia 24, o horário será reduzido para das 10h às 17h. A operação nos dias 25 e 1º será facultativa. Entre os dias 26 e 30, retornam os horários normais. No dia da virada (31), as lojas funcionam das 10h às 16h.

Shopping Iguatemi

Até o dia 23 de dezembro, o horário será das 10h às 23h; no dia 22, das 10h às 22h. Na véspera de Natal (24), o funcionamento será das 10h às 18h e no dia da virada (31), das 10h às 16h. De volta ao horário normal entre os dias 26 e 30, os dias festivos (25 e 1º) terão funcionamento opcional para lojas e praça de alimentação.

Morumbi Shopping

Até o dia 23 de dezembro, o shopping funcionará das 10h às 23h; no dia do domingo (22), abrirá das 10h às 21h. Na véspera de Natal (24), o horário é reduzido para das 9h às 18h. Nos feriados (25 e 1º), as lojas abrirão conforme convenção coletiva dos comerciários.

Shopping Interlagos

A partir do dia 16 até o dia 23 de dezembro, as lojas funcionarão das 10h às 22h; na véspera do Natal (24), o horário é das 10h às 18h. Em relação aos feriados (25 e primeiro dia do ano), a abertura será opcional.

J.K Iguatemi

Os horários são similares aos do Shopping Iguatemi: até o dia da véspera de Natal (24) funcionará das 10h às18 h; os dias festivos terão abertura opcional.

Shopping Light

No período que vai do dia18 ao dia22 as lojas abrem das9 h às23 h. O horário na véspera e no último dia do ano será limitado a um período reduzido, funcionando entre as12 h e18 h.