SP: Confira os horários de funcionamento das instituições culturais durante o carnaval

Com a chegada do Carnaval, a Prefeitura de São Paulo anunciou alterações nos horários de funcionamento de diversas instituições culturais, incluindo bibliotecas, centros culturais, teatros e bosques de leitura. A seguir, estão detalhados os horários específicos de cada local durante este período festivo.

Arquivo Histórico Municipal: estará fechado nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março. No dia 5, o espaço não funcionará devido a serviços de dedetização.

Beco do Pinto: permanecerá fechado todos os dias do Carnaval.

Biblioteca Mário de Andrade: não abrirá suas portas entre os dias 1º e 5 de março.

Bibliotecas de Bairro: estarão abertas apenas no dia 1º, exceto as bibliotecas Álvaro Guerra e Alceu Amoroso Lima, que não funcionarão em razão dos blocos carnavalescos.

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal: atenderão ao público somente no dia 1º, com exceção da Biblioteca Monteiro Lobato que também estará fechada devido aos eventos do carnaval.

Bosques de Leitura: abertos nos dias 1 e 2. Os bosques localizados nos parques Toronto, Lions Club de Tucuruvi e do Trote estarão fechados durante todo o período.

Capela do Morumbi: funcionará nos dias 1, 2, 3 e 4 das 9h às 17h; no dia 5, abrirá após as 12h.

Casas de Cultura: a maioria das casas de cultura como a Casa de Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Júlio Guerra Casa Amarela), Casa de Cultura Brasilândia, Casa da Imagem e outras similares estarão abertas apenas nos dias 1 e 2. As exceções incluem a Casa de Cultura M’ Boi Mirim que funcionará até o dia 3.

Centro Cultural da Diversidade: disponível ao público apenas no dia 5, das 11h às 18h.

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso: operará no dia 1 das 10h às 22h; no dia 2 das 10h às 18h; e no dia 5 das 12h às 22h.

Teatros: O Teatro Alfredo Mesquita abrirá somente no dia 5 a partir das 14h. Outros teatros como o Teatro Artur Azevedo e o Teatro Cacilda Becker estarão abertos nos dias 1º e 2. O Teatro Paulo Eiró funcionará parcialmente durante o período.

Pavilhão das Culturas Brasileiras, Sítio Morrinhos, Chácara Lane, Escolas Municipais de Música e Bailado: permanecerão fechados todos os dias.

A lista completa dos horários pode ser consultada no site oficial da Prefeitura ou nas páginas individuais dos equipamentos culturais. Os visitantes são incentivados a verificar as atualizações antes de programar suas visitas durante esta época festiva.