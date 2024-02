SP: Confira o funcionamento dos serviços da Secretaria de Turismo no feriado de Carnaval

A Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR) comunica o funcionamento de seus serviços durante o feriado prolongado do Carnaval (10 a 13 de fevereiro).

Vai de Roteiro

A SMTUR oferece uma série de passeios guiados gratuitos ao longo do ano. Ao todo, são 16 opções estruturadas para atender aos turistas e moradores da cidade de São Paulo interessados em conhecer melhor os diversos pontos turísticos localizados em todas as regiões da cidade.

Durante o período de 10 a 13 de fevereiro, o feriado prolongado do Carnaval, a SMTUR organizou alguns passeios para ficarem disponíveis para receber os visitantes interessados em conhecer outros lugares, além de curtir os blocos de rua e os desfiles das Escolas de Samba no Sambódromo do Anhembi.

Confira a relação de passeios disponíveis no feriado:

Museu do Ipiranga: segunda-feira, dia 12.

Museu da Imigração: Sábado, dia 10. Domingo, dia 11.

Polo de Ecoturismo de Parelheiros: Sábado, dia 10 e Domingo, dia 11.

Reservas gratuitas pela internet

Visita guiada ao Edifício Matarazzo

Durante o feriado, a visitação estará suspensa, devido à operação que é realizada na região Central para os desfiles dos blocos do Carnaval de Rua. A visitação retorna na quinta-feira, dia 15 de fevereiro.

Centrais de Informação Turística – CITs

Durante o feriado, as CITs vão operar normalmente, todos os dias. Localizadas na Avenida Paulista, Praça da República, Aeroporto de Congonhas e de Cumbica (Guarulhos), Terminal Rodoviário do Tietê e Polo de Ecoturismo de Parelheiros, estas estruturas estão organizadas para prestar atendimento bilíngue aos tuistas que chegam à São Paulo ou que estejam transitando por locais turísticos.

Confira aqui o horário de funcionamento de cada local.

Operação Minhocão

Neste sábado e domingo, dias 10 e 11 de fevereiro, a Operação Minhocão, que ativa a extensão do Elevado João Goulart para atividades de lazer e ao ar livre para pedestre estará funcionamento normalmente, das 7h às 21h45.

Ação de Apoio ao Turista

Durante o Carnaval, a SMTUR disponibilizará em quatro circuitos de desfiles de megablocos: República, Ibirapuera, Faria Lima e Pinheiros e nos arredores do Sambódromo o serviço de guias de turismo devidamente identificados para prestar todos os esclarecimentos e apoio a turistas e moradores, oferecendo informações sobre os horários dos desfiles, melhores trajetos, transporte público, hospedagem e pontos turísticos.