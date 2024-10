SP: confira como será o funcionamento dos serviços durante a eleição deste domingo (27)

No próximo domingo, 27 de outubro, quando será realizado o segundo turno da eleição municipal, o funcionamento de alguns serviços administrados pela Prefeitura de São Paulo será alterado para melhor atender à população. A frota de ônibus terá 1,9 mil veículos a mais para facilitar o deslocamento do público e o acesso aos locais de votação. A SPTrans vai colocar nas ruas a mesma frota dos sábados, com 6,8 mil veículos.

Não haverá cobrança de tarifa, como já ocorre aos domingos, além de datas como Aniversário de São Paulo, Natal e Ano Novo. Para utilizar os ônibus gratuitamente nessas ocasiões, o passageiro deve utilizar seu Bilhete Único e passar pela catraca normalmente, sem qualquer desconto de crédito. Quem não tem o cartão também tem acesso, bastando apenas comunicar ao motorista ou o cobrador.

As equipes de campo estarão nas ruas para garantir o deslocamento dos eleitores para monitorar a operação da frota e orientar motoristas e passageiros, também respeitando o direito dos trabalhadores ao voto.

Para melhorar o deslocamento pela cidade, o programa Ruas Abertas estará suspenso no segundo turno. Tanto a Avenida Paulista quanto as ruas da Liberdade estarão liberadas para o trânsito de veículos. O Elevado Presidente João Goulart também estará aberto para trânsito de carros no domingo.

Veja o funcionamento de outros serviços:

Saúde

Estarão abertos os serviços que já funcionam aos domingos, como os equipamentos da rede de urgência e emergência e que funcionam 24 horas: Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto-Socorros (PSs), Hospitais Municipais e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24 horas.

A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

Direitos Humanos

Estarão abertos no domingo (27)

• Mulheres

Casa da Mulher Brasileira – 24 horas

• Criança e Adolescente

Os 52 Conselhos Tutelares estarão na forma de regime de plantão por meio dos celulares de apoio. Para ter acesso à lista de contatos, clique aqui (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/criancas_e_adolescentes/conselhos_tutelares/index.php?p=167426)

Centro de Referência da Criança e do Adolescente, das 8h às 20h.

* População em Situação de Rua

Estação Cidadania – das 9h às 14h

• Pessoas Desaparecidas

Plantão pelo WhatsApp (11) 97549-9770 institucional, que estará ativo para comunicado de pessoas desaparecidas;

FECHADOS

– Centros de Cidadania da Mulher, Centros de Referência da Mulher, ônibus Lilás, Postos Avançados de Atendimento à Mulher das Estações do Metrô Santa Cecília e Estação da Luz, e do Terminal de Ônibus Sacomã;

– Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial;

– Centros de Cidadania LGBTI;

– Unidades Móveis LGBTI;

– Polo Cultural da Terceira Idade José Lewgoy e Posto Avançado do Centro de Referência dos Direitos da Pessoa Idosa;

– Pessoas Desaparecidas – Posto Avançado;

– Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI Oriana Jara) e Unidade móvel;

– Ouvidoria de Direitos Humanos;

– Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua;

– Serviços de Inclusão Social e Produtiva (Recifran/Reviravolta) e CPD PopRua;

Segurança Alimentar

ABERTOS

– Central de Abastecimento Leste – 7h às 14h

– Sacolão Butantã – 7h às 13h30

– Sacolão Estrada do Sabão – 8h às 14h

– Sacolão Cohab Adventista – 8h às 14h

– Sacolão Freguesia do Ó – 7h às 14h

– Sacolão Avanhandava – 7h às 17h

– Sacolão João Moura – 7h às 14h

– Sacolão Brigadeiro – 8h às 13h

– Sacolão Bela Vista – 8h às 14h

– Sacolão Jaguaré – 7h às 13h

– Mercado Tucuruvi – 8h às 13h

– Mercado Teotônio Vilela – 7h às 13h

– Mercado Ipiranga – 8h às 13h

– Mercado Sapopemba – 8h às 13h

– Mercado Guaianases – 8h às 13h

– Mercado de Vila Formosa – 8h às 13h

– Mercado Cidade Tiradentes – 8h às 15h

– Mercado de Pirituba – 7h às 16h

– Mercado Teotônio Vilela – 7h às 13h

– Mercado Penha – 8h às 13h

FECHADOS

– Sacolão da Lapa

– Sacolão City Jaraguá

– Sacolão Jaraguá

– Mercado da Lapa

– Mercado São Miguel

– Central de Abastecimento Pátio do Pari

– Mercado Pinheiros

Fazenda

O Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) estará fechado na segunda-feira (28). O expediente volta ao normal na terça-feira (29), com atendimento das 10h às 17h, mediante agendamento prévio pelo link (https://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/)

Assistência Social

Abertos no domingo: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Central de Vagas, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e Residência Inclusiva.

Fechados: Supervisão de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ), Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), Centro para a Juventude (CJ), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP), Núcleo de Convivência para Idosos (NCI), Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD), Centro Dia para Idosos (CDI), Centro de Referência do Idoso (CRECI), Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família (SASF), Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM), Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA), Restaurante Escola, Centro Dia para Pessoa com Deficiência (CDPCD), Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa e as sedes da Família Acolhedora.

Inovação e Tecnologia

Telecentros, Fabs Labs Livres e Descomplica

Em 27 e 28 de outubro as unidades estarão fechadas.

Centros Esportivos

As unidades funcionarão normalmente nos dias 27 e 28, em seus horários habituais. Como normalmente ocorre às segundas-feiras, as piscinas estarão fechadas para manutenção.

Clique aqui para ter acesso aos endereços e horários de funcionamento das unidades (https://capital.sp.gov.br/web/esportes/w/centros_esportivos/8001)

• Parques

No domingo e na segunda-feira os parques, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) estarão abertos. No entanto, alguns deles terão seu funcionamento alterado. Confira abaixo.

– Viveiros municipais e Universidade Aberta de Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ) estarão fechados em ambas as datas;

– Planetário de Parelheiros: fechado entre os dias 25 e 28;

– Planetário do Carmo: fechado em 26 e 28 de outubro;

– Divisão da Fauna Silvestre (DFS):

– Plantão telefônico das 8h às 17h nos dias 27 e 28;

– Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS) eeceberá animais das 8h às 14h no dia 27. Em 28 de outubro, das 8h às 12h;

– Unidade da DFS no Parque Ibirapuera permanecerá no final de semana e na segunda-feira;

– Os parques Canivete, Fogo, Sena, Água Vermelha, Aricanduva, Itaim, Ipiranguinha, Cantinho do Céu, Guarapiranga, Parelheiros, Ribeirão Caulim, Casa Modernista, Jardim da Luz, Natural Jaceguava, Natural Itaim, Natural Varginha e Natural Bororé não abrem às segundas-feiras.

Ecopontos

Domingo, das 6h às 18h. Segunda, das 6h às 22h.

Pátios de Compostagem

Domingo, das 6h às 22h

Cultura

Arquivo Histórico Municipal – aberto só no dia 26

Beco Do Pinto – aberto nos dias 26 e 27, das 9h às 17h

Biblioteca Mario de Andrade

Biblioteca e Espaço de Convivência – abertos dia 26 e 27. Fechados dia 28

Coleção Circulante e Sala Infantil – abertos sábado, das 10h às 14; fechados domingo e segunda-feira

Coleções Fixas – fechadas

Bibliotecas de Bairro – abertas somente no dia 26

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José De Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa E Paulo Setúbal – estarão abertas somente no sábado

Bosques de Leitura – abertos dias 26 e 27

Capela do Morumbi – aberta nos dias 26 e 27, das 9h às 17h

Casa se Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Júlio Guerra Casa Amarela) – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa da Imagem (antiga Casa nº1) – aberta nos dias 26 e 27, das 9h às 17h.

Casa de Cultura Brasilândia – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura Butantã – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura Campo Limpo – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa De Cultura Da Vila Guilherme (Casarão) – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura Freguesia do Ó (Salvador Ligabue) – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura Guaianases – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes) (Espaço Cultural Casa Da Fazenda) – estará aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura Itaim Paulista – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura Itaquera (Raul Seixas – Parque Raul Seixas) – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura M’ Boi Mirim – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso De Mendonça) – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura São Mateus – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura São Miguel Paulista (Antônio Marcos) – aberta no dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura São Rafael- aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa de Cultura Tremembé – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa De Cultura Do Ipiranga (Chico Science) – aberta dia 26, das 9h às 16h

Casa Do Bandeirante – aberta dias 26 e 27, das 9h às 17h

Casa Do Grito – aberta dias 26 e 27, das 9h às 17h

Casa Do Modernista – aberta dias 26 e 27, das 9h às 17h

Casa Do Sertanista (Casa do Caxinguí) – aberta dias 26 e 27, das 9h às 17h

Casa d Tatuapé – aberta dias 26 e 27, as 9h às 17h

Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado) -aberto dias 26 e 27, das 10h às 22h

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso – aberto dia 26, das 10h às 22h

Centro Cultural da Penha – aberto dia 26, das 10h às 22h; dia 27, das 10h às 21h

Centro Cultural de Vila Formosa – aberto dia 26, das 9h às 18h; dia 27, das 9h às 17h; dia 28, das 9h às 21h

Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha) – aberto dia 26, das 9h às 21h

Centro de Culturas Negras – aberto dia 26, das 8h às 21h

Centro Cultural Olido – aberto dia 26, das 12h às 21h

Centro Cultural Santo Amaro – aberto dia 26, das 10h às 18h

Centro Cultural Tendal da Lapa – aberto dia 26, das 9h às 15h

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – aberto dia 26, das 9h às 22h

Centro da Memória do Circo – aberto dia 26, das 12h às 20h; dia 28, das 10h às 18h

Centro de Referência da Dança (CRD) – aberto dia 26, das 10h às 21h

Chácara Lane – aberta dias 26 e 27, das 9h às 17h

Escola Municipal de Bailado – fechada

Escola Municipal de Iniciação Artística – fechada

Escola Municipal de Música – fechada

Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes – verificar programação no site: www.theatromunicipal.org.br

Hemeroteca – atendimento mediante agendamento

Pavilhão das Culturas Brasileiras – fechado

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) – aberto nos dias 26 e 27, das 10h às 19h

Polo Chácara do Jockey – aberto dia 26, das 9h às 18h

Ponto de Leitura Piqueri – aberto dias 26 e 27

Ponto de Leitura Jardim Lapena – aberto dias 26 e 27

Sítio Da Ressaca – aberto dias 26 e 27, das 9h às 17h

Solar da Marquesa de Santos – aberto dias 26 e 27, das 9h às 17h

Teatro Alfredo Mesquita – aberto dia 26, das 14h às 20h; dia 27, das 14h às 21h

Teatro Artur Azevedo – aberto dia 26, das 14h às 23h

Teatro Cacilda Becker – aberto dia 26, das 14h às 23h; dia 27, das 14h às 21h

Teatro Flávio Império – aberto dias 26 e 27: parque das 6h às 21h e teatro das 10h às 21h

Teatro Paulo Eiró – aberto dia 26, das 14h às 22h30; dia 27, das 10h às 21h

Centro Cultural São Paulo

Teatro – aberto sábado e domingo; fechado na segunda-feira

Cinema – aberto sábado e domingo; fechado na segunda-feira

Bibliotecas (exceto a Louis Braile) – abertas no sábado; fechadas domingo e segunda-feira

Biblioteca Louis Braile – aberta no sábado; fechada domingo e segunda-feira

Discoteca Oneyda Alvarenga – aberta sábado e domingo; fechada segunda-feira

Multimeios e demais acervos – fechados

Áreas de convivência – abertas

Central de Informações – aberta

Administração – fechada